Reuters: EU gaat Google aanklagen voor benadelen concurrentie in zoekresultaten

De Europese Commissie gaat Google aanklagen voor het overtreden van de Digital Markets Act, schrijft Reuters. De techreus zou zijn eigen zoekdiensten op zijn platforms voortrekken. Googles eerder voorgestelde wijzigingen zouden onvoldoende zijn om tegemoet te komen aan de klachten.

Google geeft eigen diensten als Google Shopping, Google Vluchten en Google Hotels voorrang in zijn zoekresultaten, waardoor concurrerende diensten worden benadeeld. Dat heeft de Europese Commissie na een onderzoek geconcludeerd, schrijft Reuters op basis van drie anonieme bronnen. Google zou hiermee de Digital Markets Act schenden. Die wet stelt dat de zoekgigant zijn eigen diensten en producten op zijn platforms niet mag bevoordelen.

De EC opende haar onderzoek naar Google in maart 2024 en heeft naar verluidt in september al aan het bedrijf laten weten dat het de DMA overtreedt. Als reactie daarop heeft Google verschillende wijzigingen voorgesteld om tegemoet te komen aan de zorgen van de Commissie. Zo zou het bedrijf aparte, uitgelichte vakken met vluchtinformatie en prijzen van de luchtvaartmaatschappijen in de zoekmachine willen tonen, zodat gebruikers sneller naar de sites van de vliegmaatschappijen gaan. Een andere optie zou zijn om juist alle uitgelichte informatie weg te halen en enkel een lijst te tonen met blauwe links naar voornamelijk vergelijkingssites. Deze voorgestelde oplossingen zijn echter niet voldoende om de zorgen van de EC weg te nemen, zeggen de bronnen tegen Reuters.

De Europese Commissie wil naar verluidt 'in de komende maanden' een officiële aanklacht indienen tegen Google. De EC zou eerst haar DMA-onderzoeken naar Meta en Apple willen afronden. Apple overtreedt naar verluidt de wet met zijn App Store-beleid en Meta met zijn pay-or-okayadvertentiemodel op Instagram en Facebook. Er loopt ook nog een ander DMA-onderzoek naar Google. Dat heeft betrekking op de Play Store. Ontwikkelaars zouden niet vrijuit mogen communiceren over aanbiedingen buiten Googles appwinkel om. De boete voor het niet voldoen aan de wetgeving kan maximaal 10 procent van de wereldwijde jaaromzet bedragen.