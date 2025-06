ACM mag DMA-onderzoeken doen naar Apple, Google en Meta

De ACM mag in Nederland onderzoeken of bedrijven zich aan de Digital Markets Act houden. Hierbij gaat het om grote bedrijven die andere bedrijven de kans moeten geven om te concurreren. De Europese Commissie blijft de exclusieve handhaver van de wet.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt kan vanaf maandag onderzoeken of bedrijven zich houden aan de Digital Markets Act, waarbij die onderzoeken de Europese Commissie ondersteunen bij het handhaven. Het lijkt er dus niet op dat de ACM zelf boetes gaat uitdelen, maar dat de onderzoeken van de ACM de Commissie helpen bij het handhaven van de wet.

Onder de wet moeten grote bedrijven andere bedrijven de kans geven om te concurreren. Die grote bedrijven zijn poortwachters, zoals Apple met de App Store, Booking.com, Google Search en YouTube, Facebook en WhatsApp, en Windows. Die poortwachters moeten eerlijke voorwaarden bieden voor bijvoorbeeld toegang tot appwinkels aan externe bedrijven, ze moeten andere bedrijven op aanvraag gratis toegang geven tot eigen data en moeten concurrenten informeren over hoe goed advertenties het doen op het platform.

Onder de DMA zijn poortwachters ook verplicht interoperabiliteit aan te bieden, waardoor bijvoorbeeld Signal- of Telegram-gebruikers moeten kunnen chatten met WhatsApp-gebruikers. Die externe chatapps zoals in dit geval Signal en Telegram moeten dat echter zelf ook willen en ontwikkelen.

De Nederlandse toezichthouder zegt 'al meerdere signalen' te hebben ontvangen van mogelijke DMA-overtredingen. Met de onderzoeksbevoegdheid mag de Autoriteit hiernaar nu ook onderzoek doen. De Tweede en Eerste Kamer moesten eerst instemmen met die onderzoeksbevoegdheid; daarom mag de ACM nu pas onderzoek doen, terwijl de DMA al sinds mei 2023 actief is in Europa. Mensen die denken dat bedrijven zich niet aan de DMA houden, kunnen dit melden bij de ACM. Tweakers schreef recent een achtergrondartikel over de DMA.