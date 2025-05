Reuters: EU start waarschijnlijk volgend jaar DMA-onderzoek naar Amazon

De Europese Commissie gaat waarschijnlijk volgend jaar onderzoeken of Amazon zijn eigen merkproducten bevoordeelt in zijn webwinkel. Dat stelt Reuters. Een Digital Markets Act-boete zou Amazon tot tien procent van zijn jaaromzet kunnen kosten.

De krant schrijft op basis van bronnen met 'directe kennis van de kwestie' dat aantredend Eurocommissaris voor Mededinging Teresa Ribera in de komende maanden gaat beslissen of de EU een onderzoek zal uitvoeren naar de techgigant. Ribera neemt die rol begin volgende maand over van Margrethe Vestager.

De Europese Commissie maakte eind maart al bekend dat zij informatie verzamelt omtrent het al dan niet voortrekken van Amazons eigen producten. Het Amerikaanse bedrijf maakt naar eigen zeggen geen onderscheid tussen Amazon of derden wat de productweergave betreft, op basis van het merk van het product noch de verkoper.