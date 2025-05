Audio-Technica waarschuwt voor oververhitting van oplaadcase oordopjes

Audio-Technica waarschuwt dat de accu van de oplaadcase van zijn SQ1TW2-oordopjes in bepaalde gevallen kan oververhitten. In dat geval ontstaat er rook. Klanten kunnen contact opnemen met de audiofabrikant om een vervangexemplaar te krijgen.

TechRadar schrijft dat de oordopjes met een serienummer tussen 2322 en 2426 potentieel getroffen zijn. Deze code bevindt zich langs de binnenkant van het deksel van de oplaadcase. Het ontbreken van een serienummer sluit niet uit dat de accu kan oververhitten. Terwijl Audio-Technica beweert dat niemand verwondingen heeft opgelopen door het defect, voert het bedrijf als voorzorgsmaatregel een terugroepactie uit.

Klanten die een in aanmerking komend product hebben kunnen contact opnemen met Audio-Technica om een nieuwe set dopjes te krijgen, alsook instructies om het mogelijk defecte exemplaar op een veilige manier weg te doen. Audio-Technica heeft daarnaast aan TechRadar gemeld dat het klanten op de hoogte brengt van het probleem, maar niet van plan is om informatie zoals een persbericht of mededeling op zijn website te plaatsen.

Audio-Technica bracht de SQ1TW2 uit in augustus dit jaar voor 59 euro. Op moment van schrijven zijn ze bij geen webshops meer terug te vinden. Het is niet duidelijk of de fabrikant van plan is om ze later opnieuw aan te bieden.