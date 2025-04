Audio-Technica introduceert oortjes met LDAC-support voor 219 euro

Audio-Technica introduceert de ATH-TWX7 True Wireless. Deze oordoppen beschikken over 5,8mm-drivers, hebben digitale ruisonderdrukking en ondersteunen de LDAC-codec. De oortjes gaan 6,5 uur mee op een lading en kosten 219 euro.

Volgens Audio-Technica zijn de 5,8mm-drivers dezelfde als die in de high-end ATH-TWX9-oordoppen van het merk. De ATH-TWX7 worden uitgerust met twee mems -microfoons die met beamforming werken. Deze microfoons helpen volgens het bedrijf bij de digitale ruisonderdrukking, die drie modi bevat: een transparantiemodus, een spraakmodus en een volledige ruisonderdrukkingsmodus.

Audio-Technica heeft twee gespreksmodi ontwikkeld voor tijdens audiogesprekken: een natuurlijke modus en een met ruisonderdrukking. De fabrikant heeft ook een aparte soundscapemodus ontwikkeld. In die laatste modus spelen de oortjes geluiden af die rustgevend zouden zijn of de concentratie van de gebruiker bevorderen.

De oortjes kunnen 6,5 uur muziek spelen op een lading. Via de meegeleverde case, die snelladen ondersteunt, kan de afspeeltijd met 13,5 uur uitgebreid worden. De oortjes hebben een IPX4-rating meegekregen en zijn dus spatwaterdicht.

Audio-Technica levert ook een app waarmee de low latency-modus geactiveerd kan worden, de equalizer ingesteld kan worden en de aanraakgevoelige oppervlakten op de behuizing van elk oortje aangepast kunnen worden. Via deze app kan ook de gebruikte codec ingesteld worden, waaronder LDAC. De oortjes zijn te gebruiken in een of twee oren en bieden ondersteuning voor Bluetooth Multipoint. De ATH-TWX7-oortjes zijn verkrijgbaar in het zwart, wit of grijs voor 219 euro.