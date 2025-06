Jabra presenteert Elite 10- en Elite 8 Active-oortjes

Op de IFA in Berlijn kondigt Jabra zijn nieuwste bluetoothoortjes aan. De Elite 8 Active-oordopjes zijn IP68-waterdicht, stofdicht en schokvast. De Elite 10-doppen beschikken over Dolby Atmos en Dolby Head Tracking.

De Elite 10-oordoppen zijn volgens Jabra de geavanceerdste en best klinkende van de twee in-ears. De adviesprijs bedraagt 250 euro en vanaf medio september kun je ze kopen. De in-ears beschikken over 10mm-drivers en per oordopje zijn drie microfoons geïntegreerd voor actieve ruisonderdrukking en het voeren van telefoongesprekken. Dankzij Bluetooth Multipoint kun je met twee apparaten tegelijk verbinding maken. Zoals gezegd ondersteunen de oortjes Dolby Atmos met headtracking. Ook Spotify Tap, Siri en Google Assistent zijn aanwezig.

Volgens Jabra bieden de oortjes een accuduur tot 6 uur met ingeschakelde ruisonderdrukking. Met de bijgeleverde oplaadcase kun je de in-ears 27 uur lang gebruiken. Het doosje kan draadloos worden opgeladen.

Jabra Elite 8 Active (donkerblauw) en Elite 10

De 200 euro kostende Elite 8 Active-oordopjes zijn, zoals de naam al zegt, bedoeld voor sportievelingen. Ze hebben net als de Elite 10-doppen actieve ruisonderdrukking, drie microfoontjes per oordopje en Bluetooth Multipoint, maar geen headtracking. Siri ontbreekt ook; Google Assistent is wel aanwezig. Volgens Jabra voldoen de oortjes aan de vereisten van het MIL-STD-810H-keurmerk en ze hebben ook een IP68-waterdichtheidsrating. Die is niet bedoeld om met de oortjes te kunnen zwemmen, legt een medewerker uit. Onder water werkt bluetooth niet. De oortjes moeten door hun gesealde ontwerp goed tegen zweet en stof kunnen. De meegeleverde oplaadcase heeft overigens slechts een IP54-rating en is daarmee spatwaterdicht.

De Elite 8 Active-doppen beschikken over ronde in plaats van ovalen eartips, zoals de Elite 10, waardoor ze vaster in de gehoorgang zitten. Ook de plattere vorm van het oordopje voorkomt dat het uit het oor valt. Daardoor passen er wel kleinere 6mm-drivers in dan in de Elite 10, maar de accuduur is langer: 8 uur met ingeschakelde ruisonderdrukking, te verlengen tot 32 uur met het doosje. Ook deze doppen zijn vanaf medio september te koop.