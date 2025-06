Jabra onthult vernieuwde Elite 8 Active en Elite 10 met case voor audiostreaming

Jabra kondigt de tweede generaties van de Elite 8 Active en Elite 10 aan voor respectievelijk 229 en 279 euro. De oordopjes worden geleverd met een speciale case die muziek van een andere bron naar de oortjes kan streamen. Het gaat om de laatste oortjes die het merk zal uitbrengen.

Zowel de Elite 8 Active Gen 2 als de Elite 10 Gen 2 komt in een 'LE Audio smart case', die met een USB-C-kabel of 3,5mm-jack aangesloten kan worden op uiteenlopende audiobronnen. De case ondersteunt Dolby Audio, waarbij de Elite 10 ook nog Dolby Head Tracking en Dolby Atmos ondersteunt.

Jabra laat niet weten wat de accucapaciteit van de case is, maar de Elite 8 Active moet tot 32 uur aan stroom voorzien kunnen worden, terwijl de Elite 10 zo'n 27 uur moet halen, in beide gevallen met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. De oordopjes gaan respectievelijk acht en zes uur mee op één acculading. Beide producten ondersteunen een transparantiemodus, maar Jabra noemt dit voor de Elite 8 Active 'Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation' en voor de Elite 10 'Advanced Active Noise Cancellation'. In beide gevallen zou de ruisonderdrukking tot twee keer effectiever zijn vergeleken met de eerste generatie equivalenten. Beide oordopjes ondersteunen multipointconnecties.

Het audiomerk kondigt gelijktijdig met de twee sets oordopjes het einde van de ontwikkeling van draadloze oordopjes aan. De komende jaren moeten producten nog wel ondersteund worden, maar Jabra laat niet concreet weten hoelang. Voor zover bekend zijn de Elite 8 Active Gen 2 en de Elite 10 Gen 2 de laatste draadloze oordopjes van het merk.