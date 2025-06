Jabra stopt met maken draadloze oordopjes

Jabra gaat stoppen met de productie van draadloze oordopjes. Moederbedrijf GN zegt dat investeren in de Elite-oordopjes en de Talk-oordopjes voor bellen op lange termijn niet winstgevend is.

De voorraad oordopjes zal tegen het einde van het jaar op zijn, schat GN in. Daarna blijft het bedrijf bestaande klanten in elk geval nog de komende paar jaar ondersteunen. Jabra kondigt nog wel twee laatste modellen aan: de tweede generatie van de Elite 8 Active en de Elite 10.

GN zegt te stoppen met de Jabra-productlijnen omdat op de lange termijn de investeringen niet rendabel zijn. "De markten zijn in de loop der tijd veranderd. We zijn nu van mening dat we geen redelijk rendement op onze investeringen kunnen genereren in vergelijking met de vele andere mogelijkheden die we hebben binnen onze bedrijfsonderdelen Hearing, Enterprise en Gaming", zegt het bedrijf.