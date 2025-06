Ubisoft kondigt Anno 117: Pax Romana aan

Ubisoft heeft het strategiespel Anno 117: Pax Romana aangekondigd. Het spel wordt volgend jaar gelijktijdig uitgebracht voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X. Over de gameplay van Anno 117: Pax Romana is nog niet veel bekend.

Anno 117: Pax Romana zal zich afspelen in de Romeinse tijd. Hoewel er nog geen gameplay is getoond, heeft Ubisoft laten weten dat spelers de rol van een Romeinse gouverneur op zich zullen nemen. Bevestigde functies omvatten stadsbouw, economische simulatie, diplomatie en het ontwikkelen van militaire vaardigheden. Het spel komt volgend jaar uit, maar een exacte datum geeft Ubisoft niet.

Anno bestaat al sinds 1998. Het laatste spel in de reeks, Anno 1800, kwam in april 2019 uit voor de pc, en in maart 2023 op de PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Het was het eerste spel in de reeks dat op consoles werd uitgebracht. Anno 1800 speelt zich af tijdens het Victoriaanse tijdperk. De voorbije jaren kreeg het spel verschillende uitbreidingen. Tweakers heeft in 2019 een review van Anno 1800 gepubliceerd.