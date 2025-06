Nokia voert eerste telefoongesprek met 3d-audio die in de 5G-standaard komt

Nokia heeft het eerste telefoongesprek gevoerd met 3d-audio, door het bedrijf aangeduid als Immersive Voice. Dat gebeurde via een publiek toegankelijk 5G-netwerk, omdat de technologie in de komende jaren deel moet gaan uitmaken van 5G.

In 5G heet het Immersive Voice Audio Services, of IVAS, en het moet komen in 5G-Advanced, zegt Nokia. Het is de eerste keer dat het bedrijf een telefoongesprek met 3d-audio heeft opgezet op een openbaar 5G-netwerk. De ceo van Nokia voerde dat eerste gesprek.

IVAS moet onder meer het plaatsen van stemmen in groepsgesprekken in de ruimte mogelijk maken. Ook is het mogelijk om het hoofd te tracken, zodat audio altijd van een vaste plek in de ruimte lijkt te komen. Het is onbekend of en hoe providers IVAS in 5G-Advanced gaan ondersteunen. Als ze dat gaan doen, zal dat vermoedelijk pas na enkele jaren zijn.