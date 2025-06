POCO M6 van 170 euro heeft ledringflitser en 108-megapixelcamera

Xiaomi heeft de POCO M6 uitgebracht, een smartphone met een 108-megapixelcamera en ledringflitser voor 170 euro. De telefoon beschikt over een 90Hz-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels.

De 108-megapixelcamera heeft een sensor van ongeveer 44mm bij een optisch formaat van 1/1,67 inch. Die camera biedt volgens POCO drie keer optische zoom, vermoedelijk door de pixelbinning van 9x1 los te laten en de middelste 12 megapixels als kader te nemen. De ringflitser zit naast de camera. Aan de achterkant zit verder alleen een kleine macrocamera, voor zit een 13-megapixelcamera voor selfies.

De telefoon heeft een 6,79"-lcd met 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Het toestel heeft een glazen achterkant en meet 16,9x7,6cm, met een dikte van 8,3mm. De soc is een MediaTek Helio G91-Ultra, een oudere 12nm-soc zonder 5G-modem. Er zit 6GB of 8GB geheugen bij en 128GB of 256GB aan opslag. De 5030mAh-accu is op te laden met 33W. Er zit een vingerafdrukscanner aan de zijkant en het toestel heeft een 3,5mm-jack. De telefoon komt per direct uit.