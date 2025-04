Xiaomi brengt midrangetelefoon met Lpddr5x-geheugen en UFS 4.0-opslag uit

Xiaomi heeft de POCO X6 Pro uitgebracht, zijn eerste midrangesmartphone met Lpddr5x-geheugen en UFS 4.0-opslag. Het toestel beschikt over een op 4nm gemaakte MediaTek Dimensity 8300 Ultra-soc.

De 4nm-soc heeft een 5G-modem en acht processorkernen, waarvan de snelste tot 3,5GHz komt. Er komen varianten met 8 en 12GB werkgeheugen. De opslag is 256 of 512GB. Die upgrade in geheugen en opslag kost 70 euro.

De telefoon heeft een 6,67"-oledscherm met een verversingssnelheid tot 120Hz. Het is een display met een beeldverhouding van 20:9 en een resolutie van 2712x1220 pixels met een piekhelderheid van 1800 candela per vierkante meter. De primaire camera heeft een 64-megapixelsensor en wordt bijgestaan door een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 2-megapixelmacrocamera. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan laden met de meegeleverde adapter met maximaal 67W. De telefoon is 160,5x74,3x8,3mm groot en weegt 190g. Xiaomi zet HyperOS 1.0 op basis van Android 14 op het toestel.

Xiaomi heeft nog twee andere POCO-telefoons gepresenteerd. De X6 heeft hetzelfde scherm en dezelfde camera's, maar beschikt over een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2-soc. De telefoon heeft 8 of 12GB Lpddr4x-geheugen en 128, 256 of 512GB UFS 2.2-opslag. Het toestel heeft een accu met een iets hogere capaciteit: 5100mAh, en kan even snel laden, met 67W. De telefoon komt uit met Miui 14 op basis van Android 13 en krijgt een upgrade naar HyperOS.

Daarnaast is er nog de M6 Pro, de goedkoopste van de drie. Het is een telefoon zonder 5G. Hij heeft een MediaTek G99-Ultra-soc, een 6nm-soc met acht kernen tot maximaal 2,2GHz. Er zit 8 of 12GB Lpddr4x-geheugen in en 256 of 512GB UFS 2.2-opslag, die uitbreidbaar is via microSDXC-kaartjes. De telefoon heeft ook een 6,67"-oledscherm, maar dan met een resolutie van 2400x1080 pixels. De cameraset-up is hetzelfde als bij de duurdere telefoons. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan ook laden met 67W. Het toestel heeft bovendien een 3,5mm-jack. De M6 Pro komt per direct uit in de Benelux voor een adviesprijs van 230 of 300 euro. De X6 kost 300 tot 370 euro en de X6 Pro 350 of 420 euro, afhankelijk van geheugen en opslag.