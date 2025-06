Xiaomi brengt 14 en 14 Ultra uit in Nederland en België

Xiaomi heeft de Europese release van de 14 en 14 Ultra aangekondigd. De 14 is verkrijgbaar vanaf 991 euro, terwijl het Ultra-model 1499 euro moet kosten. Beide toestellen krijgen een Snapdragon 8 Gen 3-soc.

De Xiaomi 14 Ultra heeft vier camera's aan de achterzijde, waarbij de hoofdcamera Sony's LYT-900-1"-sensor heeft. De lens van deze camera kan in 1024 stappen schakelen tussen een diafragma van f/1,63 en f/4,0. Daarnaast zijn er twee telelenscamera's met een Sony IMX858-50-megapixelsensor, die 3,2 keer en 5 keer inzoomen. De vierde camera heeft een ultragroothoeklens.

De Ultra heeft verder een 6,73"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, een resolutie van 3200x1440 pixels en een piekhelderheid van 3000cd/m². Het oledscherm van de 14 is kleiner, met 6,36 inch, maar heeft wel dezelfde 120Hz-verversingssnelheid en piekhelderheid. De resolutie van dit scherm is 2670x1200 pixels. De 14 krijgt een 4610mAh-accu, terwijl die van de Ultra een capaciteit heeft van 5000mAh. De 14 heeft altijd 12GB geheugen en krijgt 256 of 512GB opslag. De Ultra krijgt 16GB geheugen en 512GB opslag.

Xiaomi kondigde beide telefoons eerder aan in China en brengt ze nu in Europa uit. In China is ook een 14 Pro te koop, maar die komt niet naar Europa. De 14 en 14 Ultra krijgen vier generaties aan Android-upgrades en vijf jaar aan beveiligingspatches. De smartphones krijgen als eerste Xiaomi-toestellen HyperOS, een Android-skin die de MIUI-skin moet vervangen.

De 14 Ultra (boven) en de 14