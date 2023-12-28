Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-12-2023 06:00 138

Telefoons van 2023 en 2024

De lijn tussen progressie en regressie

28-12-2023 • 06:00

138

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Inleiding

De toekomst is al oud. Dat wil zeggen, we kijken op Tweakers al jaren tussen kerst en oud en nieuw terug op het smartphonejaar en blikken vooruit op het nieuwe. De eerste editie verscheen in 2016, met daarna versies in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Dit jaar is de formule niet veranderd: we kijken terug naar of ik een carrière als waarzegger moet najagen door de voorspellingen van vorig jaar na te lopen, en daarna kijken we vooruit naar wat telefoons ons in 2024 mogelijk gaan brengen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een overzicht met hoe de accuduur zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld bij smartphones.

Het is achteraf gezien wel het jaar van de vouwbare smartphone geworden. Niet dat iedereen ineens met een klaptelefoon of vouwtelefoon op zak loopt, maar er zijn wel veel meer merken bij gekomen die in deze niche zijn gestapt. Wat we daardoor ook hebben geleerd: vouwbare smartphones gaan niet snel goedkoper worden, want zelfs budgetmerken kunnen dergelijke telefoons niet voor lage prijzen maken. Budgetmerk Tecno vroeg rond de 1000 euro voor zijn vouwbare smartphone; OnePlus, ooit toch een prijsvechter, vraagt 1800 euro. Terwijl alle fabrikanten zich vouwen om dit relatief nieuwe type smartphone heen, gebeurt er nog veel meer op de smartphonemarkt.

Vouwbare smartphones

Terugblik: voorspellingen van vorig jaar

Het leuke van voorspellingen doen is dat je later kunt terugkijken om te zien of die voorspellingen zijn uitgekomen. Gelukkig kan dat, want ook vorig jaar stonden er in het artikel een hoop voorspellingen die te checken zijn.

Eerst maar even een algemene voorspelling: het wordt een redelijk saai jaar op de smartphonemarkt. Er staan weinig baanbrekende technieken om de hoek en dus zullen we het vermoedelijk volgend jaar moeten doen met op zijn hoogst iets betere versies van telefoons die we al hebben.

Dit is subjectief natuurlijk, maar er zullen weinig mensen zijn die dit als helemaal onwaar zien. Er kwamen veel nieuwe vouwbare smartphones bij en dat was misschien het opwindendste: Google stapte in de markt voor vouwbare smartphones met de Pixel Fold, Honor kwam internationaal met de Magic Vs en OnePlus met de Open. Daarnaast waren er nieuwe spelers die hun vouwbare telefoons niet uitbrachten in de Benelux, zoals de Tecno Phantom V Fold. De algemene smartphones als de Galaxy S23 en iPhone 15 waren, nu ja, inderdaad iets betere versies dan hun voorgangers.

Tecno Phantom V Fold
Tecno Phantom V Fold

Apple en Huawei kwamen afgelopen jaar met noodcommunicatie via satellieten en dat lijkt de grote horde die nog te nemen is: het oplossen van gebrek aan bereik. Noodcommunicatie is stap één, maar een volgende stap zou zijn om daadwerkelijk apps te kunnen laten werken via satellieten. Dat is niet onmogelijk en is vermoedelijk onderweg: we zullen het volgend jaar misschien al zien op de eerste telefoons.

We zagen satellietcommunicatie wel meer op telefoons dit jaar, maar tot nu toe ontbreken de telefoons die apps laten werken via satellietcommunicatie. Wel is er meer dan noodcommunicatie mogelijk: je kunt ook mensen laten weten dat het goed met je gaat via satelliet bijvoorbeeld en dat is sowieso al een stap vooruit. Dit kan nog altijd volgend jaar komen, maar satellietcommunicatie op smartphones heeft nu nog geen hoge vlucht genomen. Satellieten, hoge vlucht, snap je 'm?

Een ander element dat een stukje beter kan, is de laadsnelheid van accu's. We hebben al zo hier en daar laadsnelheden boven 100W gezien op smartphones en dat gaat komend jaar vermoedelijk heel normaal worden.

Bingo! Er verschenen dit jaar meer telefoons dan ooit met supersnel laden aan boord. Het is wel een relatief eenzijdig aanbod, want vooral merken als OnePlus en Xiaomi zijn hiermee bezig. Ook Motorola is supersnel laden gaan ondersteunen, maar andere merken als Samsung en Google doen dat nog altijd niet.

Snel laden

Dat zullen we niet per se terugzien in de markt voor high-end smartphones, maar juist meer in de klasse eronder. Waarom? De markt voor dure telefoons is van Apple en Samsung. Die stoppen beide geen adapter meer in de doos en dus hebben die niet zo'n grote prikkel om ineens veel sneller laden mogelijk te maken.

Dit klopt ook. Van de tientallen telefoons die kunnen laden met 100W of meer van dit jaar zijn er maar twee die meer dan 750 euro kosten. De meeste zijn, zoals voorspeld, telefoons in het hogere midrangesegment met prijzen tussen 280 en 600 euro.

Op het gebied van camera's zullen de camera's met hoge resoluties op steeds meer plekken van de telefoon terechtkomen. Veel fabrikanten willen met dure telefoons de stap maken van 4k naar 8k voor video en dan heb je minimaal 33 megapixel nodig. Nu al zijn er camera's met telelenzen en ultragroothoeklenzen van 48 of 50 megapixel en dat zal alleen maar toenemen.

Dit is ongeveer wat er gebeurd is, maar niet bij elke fabrikant. Samsung heeft op zijn S23 Ultra naast de 200-megapixelhoofdcamera alleen maar sensors met lagere resoluties. Apple houdt het ook op 12-megapixelsensors voor zijn tweede en derde camera's bij de iPhone 15 Pro. Bij andere telefoons ligt dat genuanceerder. De Xiaomi 13 Pro heeft bijvoorbeeld drie 50-megapixelcamera's. De OnePlus 11 heeft 50-, 32- en 48-megapixelsensors. De Pixel 8 Pro heeft naast een 50-megapixelhoofdcamera ook twee 48-megapixelsensors. Kortom: behalve Samsung en Apple zijn alle fabrikanten naar sensors met hoge resoluties gegaan.

Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Pro

De stap van 4k naar 8k is er niet in enorme mate gekomen. Er zijn net als in vorige jaren telefoons verschenen die in 8k kunnen opnemen, maar niemand heeft dat als verkoopargument ingezet of mogelijk gemaakt op alle camera's. Die voorspelling zal ooit wel uitkomen, maar dat was in elk geval niet dit jaar.

De primaire camera krijgt vooral veel meer dynamisch bereik, wat vooral foto's en video's bij minder licht ten goede zal komen. Ten eerste gaat vrijwel elke duurdere telefoon vermoedelijk staggered hdr doen: hdr door met dezelfde sensor meerdere foto's tegelijk te maken met verschillende belichtingen.

Dit is inderdaad gebeurd met diverse telefoons. Het is nog niet te vinden op elke high-end telefoon en fabrikanten zijn er niet scheutig mee, maar onder meer de OnePlus Open en Sony Xperia 1 V maken hier gebruik van.

Ook hebben we nog steeds goede hoop dat de repareerbaarheid van smartphones weer belangrijker wordt. Zo bleek al uit geruchten dat de Samsung Galaxy S23-telefoons een tikkeltje grotere schermranden hebben dan de voorgangers. Dat zal nauwelijks zichtbaar zijn, maar een reden zou kunnen zijn om te zorgen dat je makkelijker de telefoon in komt en het scherm minder snel kapotmaakt bij reparatie. Het zou ook al mooi zijn als Samsung niet zo bizar veel lijm gebruikt om accu's vast te plakken in de behuizing. Ook andere merken kunnen grote stappen zetten en omdat regelgeving er vroeg of laat aan zal komen, zullen fabrikanten stappen gaan zetten.

Telefoons zijn nog lang niet zo repareerbaar als we zouden willen, maar er zijn wel wat dingen veranderd. Apple heeft nu reparaties op al zijn iPhone-modellen iets makkelijker gemaakt en daardoor is het laten fiksen van een kapotte achterkant nu lang niet zo duur als dat het was, en makkelijker zelf te doen. Samsung heeft trekstrips voor de accu's in de Galaxy S23's. Daarnaast begon Samsung met programma's voor zelfreparaties. Ook verscheen de op reparaties gerichte Nokia G22 op de markt.

Nokia G22
Nokia G22

De telefoons van 2024

Waar 2023 al geen spannend jaar was op de smartphonemarkt, zal dat in 2024 ongeveer hetzelfde zijn. Er komen ongetwijfeld nog spannende jaren op de smartphonemarkt, waarbij nieuwe technologieën de kop opsteken, maar het lijkt er niet op dat volgend jaar dat gaat gebeuren. Wat vouwbare smartphones ons geleerd hebben, is dat nieuwe technologie niet de markt verovert in een paar jaar. Er zijn vouwbare smartphones sinds 2019, volgend jaar dus vijf jaar, en nog is het een kleine niche in de markt.

Om te blijven bij vouwbare smartphones: die worden eindelijk iets goedkoper. Diverse merken zullen vermoedelijk modellen gaan uitbrengen met mindere specs om zo de kosten te drukken. Klaptelefoons kunnen daardoor adviesprijzen krijgen tussen de 500 en 700 euro, bij de vorm van een uitvouwbare kleine tablet gaat het dan om prijzen tussen de 1100 en 1400 euro. Het produceren van de schermen wordt niet veel goedkoper, maar met mindere processors, camera's en andere onderdelen kan er wel iets van de prijs af. Bovendien neemt de concurrentie in die markt snel toe, met veel nieuwe merken die zich hebben gemeld in deze markt.

Motorola Moto Razr 40 Ultra productshots

De reguliere smartphones kunnen ook verbeteringen tegemoet zien. De duurdere midrangesmartphones, de categorie van de Galaxy A5x-serie en de OnePlus Nord-telefoons, zullen veel fellere schermen krijgen. Dat zagen we de afgelopen maanden al in de duurste categorieën en die functie zal dus vermoedelijk ook in goedkopere telefoons komen. Het is de laatste grote schermverbetering na de stappen naar een resolutie die hoog genoeg is, een voldoende contrast door oled en hogere verversingssnelheden.

iPhone 15 Pro en 15 Pro Max

De camera's gaan meer en meer profiteren van de bekendste ontwikkeling in tech: kunstmatige intelligentie. Dat heeft een ander effect: het zou best kunnen dat camera's komend jaar op het gebied van hardware niet beter worden. Grotere sensor? Meh, dat hoeft niet. De nieuwe technologie voor stacked sensors in camera's met ultragroothoeklenzen en telelenzen zetten? Mwah. Functies die fabrikanten mogelijk kunnen maken met AI gaan het verschil maken, in elk geval in marketing.

De camera is niet de enige plek waar AI een grote rol gaat spelen. Ook bij de soc gaan we dat meer en meer terugzien. Qualcomm en MediaTek hadden al veel aandacht voor AI bij de presentaties van de Snapdragon 8 Gen 3 en Dimensity 9300. Google had het over weinig anders bij de presentatie van de Tensor G3 in de Pixel 8.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: 'generative AI powerhouse'

Volgend jaar is het jaar dat veel mensen een lokaal draaiend taalmodel op hun telefoon gaan krijgen. Die kan onder meer gaan helpen bij het opstellen van mails, uittypen van posts op sociale media, schrijven van recensies van bijvoorbeeld restaurants en eigenlijk alles waarvoor je typt op je telefoon. Ook kun je beelden en stickers genereren met lokaal draaiende AI. In de cloud kun je vervolgens moeilijkere dingen doen, zoals bewerkingen met AI aan beelden en video's of zaken die meer rekenkracht vereisen, zoals gesprekken met een chatbot als ChatGPT of Google Bard.

Op het gebied van de accu gaan we wél weer een stap zien. Waar de 5000mAh-accu nu al een tijdje voor veel smartphones de standaard is, gaan we meer smartphones zien met 5500mAh-accu's. Dat is een verbetering van 10 procent. In hoeverre we dat terug gaan zien in de accuduur, zal moeten blijken. Daarnaast zullen de grote merken met de kleine accu's, Apple en Samsung, ook weer een stap maken met het integreren van grotere accu's in hun smartphones.

Dan komen we nog bij repareerbaarheid. We hebben dit jaar al kleine stappen gezien en het ligt voor de hand dat daar meer stappen bij gaan komen in 2024. Je kunt vermoedelijk bij meer telefoons bij de fabrikant of via iFixit originele reserveonderdelen gaan kopen en je kunt die onderdelen makkelijker in je telefoon zetten.

Bovendien begon Google met zeven jaar aan updates en upgrades voor zijn Pixel 8, Fairphone gaat voor tien jaar en vermoedelijk gaan andere fabrikanten op termijn niet kunnen achterblijven. In 2024 is drie jaar ondersteuning not done meer, vier jaar ondersteuning het minimum en vijf jaar normaal. Als je je klanten écht serieus neemt, ga je zelfs verder dan dat.

Fairphone 5 open
Open Fairphone 5

De accuduur van telefoons in 2023

En wéér komt er een half uur bij. De telefoons die dit jaar in ons testlab hebben gelegen, gingen gemiddeld een half uur langer mee dan de telefoons van 2022. Een gemiddelde telefoon houdt het inmiddels bijna veertien uur vol op een acculading tijdens deze lichte test. In 2016 was dat iets meer dan acht uur: een hele verbetering dus.

Onze browsetest loopt door vijftien gecachete webpagina's via een lokale server en is inmiddels geen zware test meer. Omdat we deze test al jaren gebruiken, zijn de resultaten door de jaren heen echter goed vergelijkbaar.

Foto van accutest: twee telefoons en een tablet

Beeld van de camera die als back-up diende voor het meten van accutestresultaten in Tweakers HQ Amsterdam-Noord

De mediaan is de Motorola Moto G54 5G, die het 13 uur en 43 minuten volhield. Dat is grappig, want vorig jaar was de mediaan ook een Moto en die hield het toen een half uurtje minder vol. Het 75e percentiel ligt bij de Sony Xperia 10 V met een accuduur van 15 uur en 39 minuten. De Xiaomi 13 Lite is aanvoerder van het onderste kwart van de lijst met 12 uur en 15 minuten.

OnePlus Nord CE 3 Lite Groen
OnePlus Nord CE 3 Lite

In de top is iets afwijkends aan de hand. De hele top drie bevat dit jaar geen iPhone. De iPhone 15 Pro Max staat op plek 4 met bijna 19 uur. De ROG Phone 7 van ASUS is de hoogstgeplaatste duurdere telefoon met 19 uur en 43 minuten. De enige twee telefoons die boven 20 uur zijn uitgekomen zijn midrangemodellen. De Galaxy A34 5G van Samsung kwam net iets over 20 uur heen, maar dit jaar kende een verrassende winnaar: de OnePlus Nord CE 3 Lite, met meer dan 21 uur.

De rode lantaarn is ook in Chinese handen. De Xiaomi Redmi Note 12 5G kwam tot 9 uur en 15 minuten, iets minder dan de Planet Astro Slide 5G. De Sony Xperia 1 V en Fairphone 5 kwamen ook niet boven de tien uur uit.

Astro Slide 5G Hero
Astro Slide 5G Hero

Hebben telefoons grotere accu's gekregen of zijn ze zuiniger? Beide zijn waar. De gemiddelde accu van de geteste telefoons had een capaciteit van 4764mAh, tegenover 4703mAh vorig jaar. Apple stopt de accu's met de laagste capaciteit in smartphones, hoewel Samsung ook vaak niet scheutig is. Daarnaast hebben vouwbare smartphones vaak relatief kleine accu's. Maar telefoons zijn ook zuiniger. Met 100mAh aan accusap kwam een telefoon van vorig jaar gemiddeld 17m21s toe op de browsetest; dat is nu 17m43s. Maar dat is geen groot verschil en zeker geen grote stap.

Op het gebied van zuinigheid staan de iPhones bovenaan. De grote iPhones, de Plus en Pro Max, zijn grappig genoeg minder zuinig en doen rond 26 minuten met 100mAh aan accu. De kleinere iPhones komen tot bijna 30 minuten. De minst zuinige telefoons zijn de Xiaomi Redmi Note 12 5G en Sony Xperia 1 V.

De helderste schermen zijn wederom die van de iPhones, die tot bijna 2000 candela per vierkante meter komen bij het weergeven van 33 procent wit. De Pixel 8-telefoons van Google en de Xiaomi 13 zijn de helderste sterren aan het Android-firmament. Als het zomer wordt en de zon fel schijnt, ben je het minste af met de Planet Astro Slide en Nokia C32, die beide onder 400 candela per vierkante meter blijven. Ook andere budgettelefoons als de Redmi A1 en Moto G14 staan onderaan, maar komen wel uit rond de 450 candela per vierkante meter.

Xiaomi 13
Xiaomi 13

Tot slot

Het stof is neergedaald en vouwbare smartphones zijn in 2023 normaal geworden. Steeds meer merken brengen ze uit, ze zijn af en toe zichtbaar in het straatbeeld en het is niet meer gek als je met een klaptelefoon of uitvouwbare kleine tablet in de trein zit. Wel zijn ze tot nu toe duur gebleven, want je koopt een nieuwe vouwbare smartphone zelden voor onder de 1000 euro.

Alles wat normaal wordt, is al snel niet opwindend meer. Concurrentie is goed voor de markt en hopelijk zien we meer vernieuwing in vouwbare telefoons volgend jaar, in combinatie met lagere prijzen. Bij reguliere smartphones zien we kleine verbeteringen in dure telefoons het jaar erop langzaam aan naar goedkopere modellen komen.

Daarbij valt op dat telefoons over de hele linie nog steeds beter worden. Schermen worden helderder, telefoons worden zuiniger en krijgen grotere accu's en in reviews zien we dat camera's steeds beter worden. Ondanks alle focus op AI en foefjes die daarmee te maken hebben, is een telefoon nu op het gebied van basale zaken beter dan een jaar geleden.

De rijen voor de winkels zijn opgelost, de hype is voorbij en de opwinding zien we zelden nog terug, maar de smartphone is anno 2023 en straks ook in 2024 wél het startpunt van ons digitale leven, het belangrijkste apparaat in het dagelijks bestaan van veel mensen. Dat was zo en zal voor de nabije toekomst vermoedelijk zo blijven.

Smartphones van 20222 en 2023

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Reacties (138)

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Crocidolite 28 december 2023 07:27
Ik wil weer verwisselbare accu's voor smartphones.
AOC @Crocidolite28 december 2023 07:41
Dat is bij vrijwel elke telefoon mogelijk en wordt op YouTube meestal goed uitgelegd. Kost je wel wat materiaal, simpel gereedschap en tijd
Crocidolite @AOC28 december 2023 07:47
Ja, zo valt alles wel zelf te repareren.

Ik bedoel meer van...klepje losschuiven, acuu verwisselen, klepje weer dichtschuiven, klaar.
Polydeukes @Crocidolite28 december 2023 09:47
Dan krijg je een (veel) dikkere telefoon en/of geen waterdichtheid meer. Toch ook wel belangrijke kenmerken.

Persoonlijk dus N=1, ik kan me niet heugen dat ik de accu van mijn smartphone heb vervangen. Scherm, ja.. Maar de accu's zijn, bij verstandig gebruik, gewoon goed voor jaren levensduur tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door Polydeukes op 22 juli 2024 13:48]

WillySis @Polydeukes28 december 2023 12:48
De FairPhone 5 heeft een gemakkelijk verwisselbare accu, is (spat)water dicht en nauwelijks dikker dan de gangbare smartphones. Het kan dus wel.
Nu heb ik ooit een accu verwisseld, maar binnen een jaar was de telefoon overleden. Dat was dus niet de moeite waard. Ik heb nog wel een oude telefoon (die al twee jaar niet meer op te laden is) als webcam in gebruik. Die kan gewoon altijd aan een lader hangen.
mac1987 @WillySis28 december 2023 15:59
Hou er wel rekening mee dat als een accu echt versleten is en continu wordt opgeladen, deze volledig kapot kan gaan of zelfs in brand kan vliegen. De stroom loopt namelijk nog steeds via de accu.
WillySis @mac198728 december 2023 16:21
De accu doet het nog een beetje (hij kan er een uur of twee op werken). Dat is voldoende om die continu te gebruiken. Accu wordt handwarm en in deze staat kan je een accu best lang als buffer gebruiken. Natuurlijk niet aan een snellader hangen.
Biodiv @WillySis29 december 2023 00:37
Natuurlijk niet aan een snellader hangen.
Of je een telefoon aan een snellader hangt maakt voor je volle accu niets uit. De accu doet dan immers niks.
Kimbo72 @mac198728 december 2023 18:36
Ik heb anderhalf jaar lang een S7 de hele dag door aan de oplader gehad niks aan de hand.
mac1987 @Kimbo7228 december 2023 18:53
Het is ook een risico en geen zekerheid. Bovendien hoeft die accu nog niet volledig versleten te zijn. Die slijtage zal wel steeds harder gaan (want accu's slijten het hardst als ze (bijna) vol of leeg zijn.
Biodiv @mac198729 december 2023 00:33
De stroom loopt namelijk nog steeds via de accu.
Wat je daarmee precies bedoelt weet ik niet, maar er zit allerlei complexe logica in je telefoon die de nog beschikbare capaciteit weet van de accu, en ook bijhoudt hoe vol hij is. Dus hij stopt gewoon met laden als de accu aan zijn max zit. Voor brand hoef je bij een oude accu niet banger te zijn dan bij een nieuwe.
mac1987 @Biodiv29 december 2023 01:46
Dat is niet helemaal waar. Heel oude accu's zijn weldegelijk brandgevaarlijker dan nieuwe. Zijn ze leeg, dan zwellen ze alleen op, maar gebeurt er verder niet veel, naast misschien een vervelende kleine lekkage. Blijven die versleten accu's echter op spanning, dan kunnen ze ontbranden. Zie bijv. deze toelichting:
When a lithium–ion battery charges, lithium ions travel from the cathode to the anode; the ions flow the other way during discharge. At a lithium metal anode, lithium ions leave and return to the surface unevenly. This means that after several charging cycles, spiny projections called dendrites begin to grow from the electrode’s surface. As these lithium dendrites grow, they can pierce the membrane separator in the middle of the battery, touch the cathode and short circuit the cell. This can start fires.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 13:48]

WillySis @mac198729 december 2023 10:44
Het originele artikel begint met
The formation of lithium dendrites during charge-discharge cycles limits the development of lithium metal batteries, because the dendrites can cause electrical shorting of the cells. A number of tricks have been used to try to prevent dendrite formation.
Er worden dus trucjes gebruikt die de groei van dendrieten verminderen of voorkomen. Er zal altijd een risico blijven, maar met een goed geproduceerde batterij is het risico klein. Telefoons zijn meestal ook nog eens voorzien van een protectie tegen oververhitting. Die moet de stroom uitschakelen nog voordat er brand ontstaat. Kan je telefoon snelladen, dan mag je ervan uitgaan dat er een moderne batterij inzit en de telefoon zuinig met je batterij omgaat. De kans op brand is dan nog steeds iets verhoogd, maar (mits er netjes met de batterij is omgesprongen) wel zo klein dat je daar nauwelijks rekening mee hoeft te houden.
Het meeste gevaar zit bij nieuwe batterijen (wegens ontwerp en productiefouten) en batterijen die meer dan een jaar helemaal leeg zijn. Vertoont een batterij corrosie op een van de polen, zie je een opbolling of scheurtje, dan de batterij niet gebruiken.
Biodiv @mac198729 december 2023 14:04
Wat chemische processen betreft is dat vast waar voor lithiumaccu's. Maar ik weet wel dat de chips/IC's voor moderne accu's heel geavanceerd zijn, en vermoedelijk houden ze ook rekening met het mogelijk defect zijn van de accu. Bijvoorbeeld het laden stoppen als hij geen lading meer kan vasthouden, zodat er geen kans op brand is. Wat betreft "accu op spanning", die spanning is er dan dus niet. En met die snelladers van tegenwoordig kan ik me voorstellen dat telefoons ook werken zonder accu (maar heb dat nooit getest).
willemblans @WillySis1 januari 2024 13:17
Ja hartstikke leuk, maar bij de Mediamarkt en bij de telefoonwinkels, zeggen ze allemaal dat je belazerd wordt, ze worden in China gemaakt, dus je belazerd de mensen met je Nederlands, de software is volgens iedereen een drama, ga je eigen apps erop zetten en b.v. de parkeerapp gooit je eruit, digid kan niet scannen, en ga zo maar door, het is een goedkope chinees voor veel te veel geld, vertelden ze
WillySis @willemblans1 januari 2024 14:38
De FairPhone wordt inderdaad in China gemaakt in een fabriek waar ik ook contacten mee heb. Niet heel vreemd, want ons bedrijf zit op loop afstand van FairPhone. De plastics die FairPhone gebruikt worden deels van ons plastic (volgens ons recept in China gemaakt) en deels van gerecycled plastic gemaakt.
Met de fabriek zijn gewoon goede afspraken te maken over de inkoop van de grondstoffen. Die doet FairPhone voor 100% zelf. FairPhone doet dat ook voor ons, maar wij zijn op gebied van elektronica maar een heel klein spelertje.
Dat de FairPhone eigenlijk gewoon een goedkope Chinese telefoon is, is pertinent onjuist. Alle onderdelen en materialen zijn met zorg bij elkaar gevoegd en worden met zorg ingekocht. Dat is allemaal net wat duurder dan in de Smartphone industrie gangbaar is. De FairPhone is wel relatief duur voor de specificaties. Daar krijg je wel een gemakkelijk (zelf) repareerbaar toestel voor wat (zeker bij de FairPhone 5) minimaal 8 jaar ondersteund zal worden. Dat brengt wat extra kosten met zich mee en daarnaast is het verkoop volume relatief klein waardoor de R&D kosten relatief hoog zijn. Ook de materialen zijn vaak iets duurder.

FairPhone werkt zonder winstoogmerk. De telefoons die ze ontwikkelen worden gewoon voor een eerlijk bedrag (ongeveer kostprijs) op de markt gebracht. Het is dus zeker geen goedkope Chinees. Het is wel een toestel waar verkopers wat minder winst op maken. Je bent dus door de verkopers voorgelogen omdat die jouw liever een toestel verkopen waar ze meer winst op maken.

De software is een zeer kale versie van Android. Wel zijn er wat problemen met de drivers van de Qualcom processor geweest. Voor de FP 5 heeft men een industriële Qualcom processor gekozen die normaal gesproken niet in smartphones wordt gebruikt. Qualcom en Fairphone hebben aan betere drivers gewerkt en de problemen zijn al een tijdje opgelost. Mijn collega's lopen rond met pre-productie varianten van de FP 5 en daar heb ik al paar maanden geen klachten van gehoord.
Seal64 @Polydeukes28 december 2023 10:28
QED:

uitvoering: Samsung Galaxy Xcover Pro Zwart

Nota bene een toestel van Samsung, IP68 en MILSTD810G gecertificeerd, met een verwisselbare accu, en qua dikte scheelt hij nog geen 2 mm met bijvoorbeeld een Galaxy A54 en nog geen 2.5 met een S23 dus zoveel dikker is hij ook niet - zeker als je bedenkt dat dit een rugged phone is, die sowieso al grover gebouwd zijn. En dit is een toestel van inmiddels drie jaar oud, dus wie weet wat er inmiddels mogelijk is.

De échte reden is natuurlijk gewoon dat ze jou liever een nieuwe telefoon verkopen, dan alleen een losse accu. De rest is marketing-gezwets. Maar goed, daar gaat de EU binnenkort wel wat van vinden.
Sunny @Seal6428 december 2023 11:14
Vergeet niet dat in de jaren 90/00's, dat iedereen 2-4 losse accu's hadden liggen just in case, die vervolgens weer na 2-3 jaar de "prullenbak" in konden ivm een nieuw model telefoon, of dat de accu's 3rd party en niet goed meer deden.

De vraag is dan weer, hoeveel ecologisch/economisch is een ingebouwde accu tov de accu's die bij het verwisselbaar concept?
Crocidolite @Sunny28 december 2023 11:55
Ik heb in die tijd SonyEricson mobieltjes gehad waar de accu van mijn oude en nieuwe toestel exact hetzelfde waren, en ik de oude accu in mijn nieuwe mobiel kon stoppen. Dus die oude accu's kon ik gewoon blijven gebruiken.
divvid @Sunny28 december 2023 22:13
Ik vraag mij dan altijd af hoe het toch kan dat mijn oude Nikon batterij van mijn dslr uit 2006 het anno 2023 nog gewoon voor 80% vol houd. Dat ding heeft zeker in het verleden meerdere keren per dag aan de lader gehangen. Waren die dan zo veel beter? Wellicht
Polydeukes @Seal6428 december 2023 11:02
Tnx, ik ken die telefoon helemaal niet. Maar als die dus gewoon bestaan, waarom zeuren mensen (die een verwisselbare accu zo belangrijk vinden) dan? Koop dan deze zou ik zeggen...
Seal64 @Polydeukes28 december 2023 11:28
Omdat dat ding dus al ruim drie jaar oud is, geen topmodel is (dus geen chique Qualcomm, maar een oude Exynos, Android 9 en waarschijnlijk inmiddels geen upgrades meer, etc).

Ik snap de vraag best want ik ben het ermee eens dat een verwisselbare accu een basisding zou moeten zijn. Maar dat het niet mogelijk zou zijn is aantoonbaar incorrect, ook al zou Apple/Samsung/younameit je anders willen doen geloven.
dingezzz @Seal6428 december 2023 11:42
Ik heb die xCover een tijd geleden voor mijn schoonmoeder gekocht, en dat ding doet het echt super. laatst ook weer een grote update. draait op dit moment op Android 13. Nee het is niet de meest snelle telefoon of mooiste scherm. Maar doet wat het moet doen en de accu duur is top.
The Slicer @dingezzz28 december 2023 12:34
Ik heb m gekocht vanwege zijn sterkte. Als de accu ermee ophoudt, idd makkelijk te vervangen. De telefoon is ruim snel genoeg voor alle dagelijkse apps. Voor gamen is ie wellicht wat minder geschikt, maar dat doe ik toch niet. De camera zal in het topsegment wel stukken beter zijn, maar voor mij voldoende.
Polydeukes @Seal6428 december 2023 12:31
Tja, het leven bestaat continu uit keuzes maken op basis van wat je belangrijk vindt. Precies dat product of die dienst vinden die aan ál je wensen voldoet tegen een acceptabele prijs is vaak een utopie. In dit specifieke geval is een verwisselbare accu voor de meeste mensen totaal onbelangrijk (behalve hier op Tweakers hoor ik daar niemand over klagen), dus worden die weinig gemaakt.
Llopigat
@Seal6429 december 2023 21:44
Nota bene een toestel van Samsung, IP68 en MILSTD810G gecertificeerd, met een verwisselbare accu, en qua dikte scheelt hij nog geen 2 mm met bijvoorbeeld een Galaxy A54 en nog geen 2.5 met een S23 dus zoveel dikker is hij ook niet - zeker als je bedenkt dat dit een rugged phone is, die sowieso al grover gebouwd zijn.
En waar je niet per se een hoesje bij hoeft te nemen waardoor je die extra dikte alweer gecompenseerd hebt.

Overigens link je naar het oude model, het huidige is deze: product: Samsung Galaxy Xcover 6 Pro. Zit zelfs nog een 3,5mm jack op!

Als hij ook met een oled scherm en een high-end chip te krijgen was (zoals de oude S8 active bijvoorbeeld) had ik hem zeker genomen. Maar helaas maken ze de xcover pro alleen tot de mid-range.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:48]

Crocidolite @Polydeukes28 december 2023 10:47
Er bestaan al telefoons die en waterdicht zijn, en een verwisselbare accu hebben. En die hoeven niet perse dikker te zijn.

Maar ook al zou die iets dikker zijn, dan is dat voor mij geen probleem. Ik vind het zelfs wat beter in de hand liggen.
mbb @Polydeukes29 december 2023 07:03
Als telefoons straks langer (>8 jaar) mee kunnen/gaan door langere beveiligingsondersteuning, dan wordt het weer interessanter om je batterij te kunnen vervangen. (Of zelfs halverwege te vervangen door een sterker exemplaar, net zoals we nu met oudere laptops doen.)

Helaas zullen mensen daar pas jaren na de aanschaf achter komen, en dus nog geen rekening mee houden tijdens de aankoop.
Hansie9999 @Polydeukes29 december 2023 10:39
De Samsung Xcover reeks bijvoorbeeld is natuurlijk wel dikker (want ook meer val bestendig) maar zijn wel degelijk waterdicht met een snelle verwisselbare batterij)

Ik ben momenteel een "afdanker" oneplus two aan het gebruiken van mijn neef, heb er 3-4 jaar geleden toen ik hem overname van mijn neef een nieuwe batterij in gestoken (dat was nodig, want was versleten en die batterij is sowieso wat laag van capaciteit) was niet gewoon klepje openschuiven maar was wel niet gelijmed (25tal schroefjes en was gefixed) en nu is die na +- 4 jaar binnenkort weer toe aan een nieuwe batterij.

Ik begrijp dat je misschien nooit een nieuwe batterij nodig hebt als je uw smartphone elke 2-3 jaar gewoon weggooit, maar zo zit ik niet in elkaar :) (geen e-waste berg voor mij)

En indien U het zich afvraagt, mijn oneplus two heeft android 10 met recente beveiligingsupdates dankzij een custom ROM, want dat was de tweede reden dat mijn neef hem weg deed, er kwamen geen android updates meer.
Piet Zaman @Polydeukes30 december 2023 09:40
De telefoon wordt er iets dikker door, niet veel. Waterdicht kan nog steeds, kijk maar naar de S5. Het voordeel is vooral dat je nooit meer een powerbank nodig hebt. Een extra batterij is veel kleiner en na verwisselen heb je gelijk weer 100%
socialhugo @AOC28 december 2023 16:22
Helaas is het niet zo makkelijk. Ik heb het recentelijk gedaan en krijg nu stof onder de lens. Ook gaat de waterdichtheid verloren. En ik werk erg secuur en heb goede tape gebruikt.

Al met al is het voor de gemiddelde consument een lastige klus en dat is een kwalijke zaak.
BounceMeister @AOC28 december 2023 10:23
Ik zie mijn schoonmoeder van 79 al haar telefoon opwarmen, de achterkant lospeuteren zonder die te breken, de lijmresten verwijderen, zelfde riedeltje voor de accu, dan vastlijmen en dichtklemmen. Echt alleen wat simpel gereedschap en wat tijd, meer heb je niet nodig. :/
AOC @BounceMeister28 december 2023 11:40
Je schoonmoeder kon waarschijnlijk wel haar kleding maken/repareren en waarschijnlijk vele andere zaken in en rondom het huis. Toen was het nog niet vanzelfsprekend dat je met een simpele druk op een scherm kon consumeren en elk wissewasje dat stuk is gewoon opnieuw koop bij de action oid

[Reactie gewijzigd door AOC op 22 juli 2024 13:48]

JwJw01 @BounceMeister28 december 2023 11:21
Tsja je schoonmoeder van 79 gaat ook haar lekke autoband niet verwisselen. Ik ben het er mee eens dat het iets eenvoudiger gemaakt kan worden om je accu te verwisselen, maar laten we ajb niet bejaarden als uitgangspunt nemen in de ontwikkeling van technologie.
andreetje @Polydeukes28 december 2023 13:47
Bij je zaklamp of de afstandsbediening kun je het toch ook zelf? Waarom moet het bij een telefoon zo moeilijk worden gemaakt dat vervangen zelfs einde telefoon kan betekenen? Zou toch raar zijn als je bij Kwikfit je auto als een brick aantreft?
Polydeukes @andreetje28 december 2023 15:02
De afstandsbediening bij mijn nieuwe Samsung OLED is ook oplaadbaar en heeft geen verwisselbare accu.
Ik ben het met je eens dat onderdelen van 'n telefoon vervangbaar moeten zijn, maar het hoeft niet per se eenvoudig zonder gereedschap te kunnen. Je auto onderhouden doe je doorgaans ook niet zelf.
divvid @Polydeukes28 december 2023 22:18
Doe je ook het onderhoud aan je auto zelf, met alleen basisgereedschap?
Bij mijn oude volvo kon dat inderdaad, nu moet ik voor het vervangen van een lampje de halve auto slopen, niet echt duurzaam
Hansie9999 @Polydeukes29 december 2023 10:43
Als er nu iets is dat GEGARANDEERD ooit eens zal vervangen moeten worden, dan is het wel de batterij hoor !!!

ELKE lading ben je minstens "iets" van je capaciteit kwijt, en inderdaad als je om te beginnen geluk hebt, hem niet constant snel laad, hem zeker niet onder de 30% laat gaan en als het even kan de modus gebruikt om de batterij niet hoger dan 85% te laden, dan zal die inderdaad wel LANG mee gaan, maar zoals ik al zij, dat is eigenlijk het enige in een smartphone dat ZEKER eens vervangen moet worden als je lang genoeg je telefoon in bezit hebt,
Wolfos @AOC28 december 2023 12:14
Ik heb aardig wat spullen gerepareert maar smartphones zijn zo klein en fragiel dat ik me daar absoluut niet comfortabel bij voel. Dat het makkelijker gemaakt moet worden staat in de EU overigens al wettelijk vast en gaat in 2027 in.
wildhagen @Crocidolite28 december 2023 07:31
Die zijn er al, bij bijvoorbeeld de Fairphone 5 kan je de accu gewoon vervangen. Ik weet niet zeker, maar bij de Fairphone 4 kon dat volgens mij ook al.

Bij de Samsung S23 kan het ook, zei het iets lastiger dan bij de Fairphone: nieuws: Samsung gebruikt trekstrip voor accu in Galaxy S23-telefoons.
Linke-soep @wildhagen28 december 2023 09:21
Ik denk dat crocidolite bedoeld dat hij zou willen dat het weer een algemeen ding is bij alle merken. Gewoon een kapje wat makkelijk er af te halen is een er op te klikken is. Fairphone is nou niet bepaald een interessant merk. Bijna alle hardware is verouderd en de prijs is ook niet aantrekkelijk.

[Reactie gewijzigd door Linke-soep op 22 juli 2024 13:48]

stuffie123 @Linke-soep28 december 2023 09:26
Als je om je medemens geeft, dan is Fairphone een heel interessant merk. Het is maar wat je belangrijker vindt.
divvid @Linke-soep28 december 2023 22:19
En wie maakt die phone dan? Oma van 79? of een kinderhandje van 11
Manderlay1 @Linke-soep28 december 2023 18:31
Waarom minder mensen gefokt worden? Overbevolking?

2 opmerkingen daarover

1) over bevolking kan je verminderen door te starten met jezelf, beetje hypocriet om te blijven leven en klagen dat er teveel mensen zijn:-)

2) de geboortes zakken wereldwijd en het probleem van overbevolking ligt niet aan het aantal geboren mensen maar aan het aantal mensen die 60+ zijn deze groep komt groter en groter. Dus daar beter maatregelen nemen dan het 'fokken' te beperken. Is beter voor de economie.
Manderlay1 @Linke-soep28 december 2023 19:29
1) heb het niet over kinderen, verbeter de wereld begin bij u zelf:) in plaats van op de kap van kinderen te zitten.

2) door lagere geboorte cijfers en meer bevolking boven de 60+ die niets meer bijbrengen aan de maatschappij zijn de kosten voor pensioen en ziektezorg niet meer houdbaar. Dus daar moet iets aan gedaan worden. Langer werken, leeftijdbeperkingen opleggen, minder lang in 'leven' houden met allerlei technieken.
Crocidolite @wildhagen28 december 2023 07:42
Ik heb liever dat Sony weer verwisselbare accu's gaat toepassen.
Samsung en Fairphone toestellen vind ik qua design niet zo...

[Reactie gewijzigd door Crocidolite op 22 juli 2024 13:48]

Pyronick @Crocidolite28 december 2023 09:14
Als Sony wat meer modulair (en fair) ging bouwen als Fairphone... A man can dream...
gdaniel @wildhagen28 december 2023 19:50
wildhagen, fairphone is altijd al modulair geweest,, van fairephoen 1 is niet zo veel te vinden maar kan je fairphone 2 en 3/3+ aan toevoegen. Ook deze bij telefones kon je gewoon de accu's verwisselen. ook kan je vanaf fairephone 2 en hoger het display gewoon zelf vervangn. Componenten van fairphone 2 nog steeds leverbaar. Zoek maar eens op de fairphone site.
WillySis @Crocidolite28 december 2023 11:40
Dan is FairPhone eigenlijk je enige optie. Hopelijk volgen meer merken het voorbeeld, want FairPhone bewijst gewoon dat het kan en nog (spat)water dicht ook.
Tirinium @Crocidolite28 december 2023 13:13
Ze zijn er wel, zoals de: uitvoering: Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Zwart

Maar helaas niet op de topmodellen, zoals vroeger op mijn Note4, ik denk dat je daar op doelt?
rickertsnaak @Crocidolite28 december 2023 14:09
Snap ik, heeft zeker z'n voordelen. Een dicht design ook. Ik moet zeggen; laatst m'n stiefvader mijn oude iPhone SE gegeven (2e generatie). Mooi ding nog, maar batterij mweh.

Naar de Apple Store gegaan voor een nieuwe batterij: 79 euro in totaal voor deze service, en kon 'm na een paar uurtjes weer ophalen. Ze hebben tegelijkertijd het scherm mooi schoongemaakt en een diagnostische software-tool laten draaien. Naderhand zwaaide het personeel ons netjes uit en m'n stiefpa heeft na een factory reset nu vrijwel een nieuwe iPhone in z'n handen.

Tuurlijk is een open design wel chill (bijv. de Fairphone), maar die batterij kost zo'n 40 euro en is zelfs geeneens op voorraad. Wel blij dat tegenwoordig zo'n service bestaat voor vervanging en dat je hierdoor originele onderdelen krijgt - dus oplossingen zijn er zeker wel, à la die van Apple zelf.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door rickertsnaak op 22 juli 2024 13:48]

woekele @Crocidolite28 december 2023 09:20
de Xcover 6 Pro van Samsung heeft dit ook.
rayhvh @Crocidolite28 december 2023 16:36
Ik zou liever verwisselbare schermen zien. Die sneuvelen bij mij eerder (meestal in 2 jaar)
Autisme_tech @Crocidolite28 december 2023 20:54
Dat komt terug, in 2027 treed hiervoor een nieuwe wet in werking
Clubbtraxx @Crocidolite29 december 2023 13:40
Ik wil een batterij die langer meegaat dan de telefoon!
Hoef je ook niet te wisseklen.
Yonix 28 december 2023 07:51
Ik zou willen dat fabrikanten weer teruggaan naar kleine(re) telefoons met degelijke specs.

Zo ben ik afgelopen september van een Samsung Galaxy S22 naar een iPhone 13 Mini (5,4”) gegaan en dat bevalt mij erg goed! Dan vind ik het vervolgens jammer om te lezen dat de Mini-lijn discontinued is door Apple en dat dit formaat telefoon tegenwoordig een zeldzaamheid is, getuige het (recente) aanbod in de Pricewatch.

De Apple SE komt dan in de buurt wat formaat betreft, maar daarvan zijn de specs dan weer niet helemaal ‘je van het’.

[Reactie gewijzigd door Yonix op 22 juli 2024 13:48]

WillySis @Yonix28 december 2023 11:46
Helaas zijn de kleine telefoons aan het verdwijnen. Er is simpelweg te weinig vraag naar. Wil je een telefoon die gemakkelijk in de zak past, dan zijn er wel foldables zoals de Motorola Razr en de Samsung Flip. Opgevouwen wel wat dikker, uitgevouwen een normaal scherm (iets langer zelfs) en specs die zeker degelijk te noemen zijn.
Yonix @WillySis28 december 2023 11:57
Wat ik fijn vind aan het kleine(re) formaat, is dat het allemaal simpel met één hand te bedienen is. Een Motorola Razr heeft een schermdiagonaal van 6,9” …

Jammer, maar ik behoor blijkbaar tot een kleine groep mensen die een handzaam formaat wenselijk vindt.
scsirob @WillySis28 december 2023 12:31
Misschien vergezocht, maar dit schijnt bewust te zijn. Er is vraag genoeg naar kleinere telefoons, maar er worden bewust grotere gemaakt omdat die lastiger in je zakken passen. Daarom heb je ze veel vaker in je handen of naast je op een tafeltje, en is de neiging om even te kijken veel groter dan wanneer je hem niet voelt. Extra screentime dus.
WillySis @scsirob28 december 2023 12:42
Voor telefoon verkopers gelden de verkoopcijfers. de screentime maakt hun niet uit.
In een grotere telefoon past gewoon een grotere accu (waar veel mensen om vragen) en men kan er gemakkelijk de camera's in kwijt.
ByteArray @WillySis28 december 2023 19:52
Kleinere telefoons hebben ook geen grote accu's nodig, want het meeste wordt door het scherm verbruikt. Mensen die een kleinere willen zullen hem waarschijnlijk ook minder veelvuldig gebruiken en gewoon een handig hulpje willen hebben voor het een en ander; beetje WhatsAppen, keertje navigeren, keertje iets opzoeken, dat soort dingen.

Schermtijd maakt wel degelijk uit voor de verkoopcijfers; accu slijt veel sneller & kans op schade is veel groter.

Mijn simpele Nokia voel ik niet in de zak, toen ik nog altijd een smartphone meedroeg (een relatief kleine) vond ik het soms echt wel onprettig zitten in de broekzak, dus is wel een extra factor denk ik om er nog vaker op te zitten.
WillySis @ByteArray28 december 2023 21:01
Telefoons worden steeds meer gebruikt. Het aantal mensen dat de smartphone maar een paar keer per dag gebruikt is niet groot. Mogelijk ligt daar ook de behoefte aan een groter scherm en/of grotere accu en is het aantal mensen wat een kleine telefoon koopt te klein geworden om nog nieuwe modellen op de markt te brengen.
_Pussycat_ @scsirob28 december 2023 15:09
iPhone mini werd erg slecht verkocht. Er is gewoonweg weinig vraag naar high-end kleine telefoons.

(en ja, ik wil ook kleinere telefoons en heb een S21 omdat dat nog net gaat)
TTMJ! @scsirob30 december 2023 14:27
Misschien vergezocht, maar dit schijnt bewust te zijn. Er is vraag genoeg naar kleinere telefoons, maar er worden bewust grotere gemaakt omdat die lastiger in je zakken passen. Daarom heb je ze veel vaker in je handen of naast je op een tafeltje, en is de neiging om even te kijken veel groter dan wanneer je hem niet voelt. Extra screentime dus.
Dit is gewoon niet waar. Zie wat er met Apple vs Samsung is gebeurd. Apple werd gewoon gedwongen om af te stappen van hun design principe om de sales te redden.
GoldenLeafBird @Yonix28 december 2023 08:02
Met de huidige stand van de techniek maak ik me eigenlijk geen zorgen meer om de specs, als ze nou eens een fatsoenlijk formaat zouden uitbrengen. Ik had een Pixel 5, en die had wat mij betreft iets kleiner gemogen, ook als die qua snelheid iets zou inleveren. Ook 3 jaar na aanschaf voldeed die (wat mij betreft) prima hardwarematig.

Er zijn best een hoop specs waar ik op zou willen inleveren ten behoeve van het formaat.
ucsdcom @Yonix28 december 2023 09:40
Ik zou willen dat fabrikanten weer teruggaan naar kleine(re) telefoons met degelijke specs.

Zo ben ik afgelopen september van een Samsung Galaxy S22 naar een iPhone 13 Mini (5,4”) gegaan en dat bevalt mij erg goed! Dan vind ik het vervolgens jammer om te lezen dat de Mini-lijn discontinued is door Apple en dat dit formaat telefoon tegenwoordig een zeldzaamheid is, getuige het (recente) aanbod in de Pricewatch.

De Apple SE komt dan in de buurt wat formaat betreft, maar daarvan zijn de specs dan weer niet helemaal ‘je van het’.
Een ontwikkeling die je goed zal bevallen is dat de schermranden van veel modellen dunner zijn geworden, zonder dat het scherm in formaat gegroeid is. Bijvoorbeeld bij de nieuwe Iphones en de Google Pixel 8. Gevolg is een toestel wat toch weer net iets kleiner is dan het toestel van vorig jaar met een even groot schermformaat. 6,1 inch is dan wel het maximum schermformaat.
PhWolf @Yonix28 december 2023 08:06
Herkenbaar. Ik ben een aantal jaar geleden overgestapt op de iPhone 11 Pro juist omdat dit de enige telefoon is die èn high end specs heeft èn relatief compact is. Daarvoor altijd Androids gehad maar die toestellen werden jaar op jaar steeds groter (Samsung heb ik altijd uitgesloten).
Ik zou heel graag terug gaan naar een goed Android toestel in een bescheiden form factor gezien de prijsontwikkeling van iPhones, maar ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Ik zal mijn hoop maar vestigen op het goedkoper worden van foldable denk ik.
_Pussycat_ @PhWolf28 december 2023 15:08
Samsung en Asus (helaas korte tijd updates) zijn wel opties... Waarom wil je geen Samsung? Bloatware is tegenwoordig wel okee (niet geweldig), en omdat ze veel verkocht worden zijn hoesjes enzo makkelijk te krijgen.
lordawesome @Yonix28 december 2023 11:26
Je kunt voor de Oppo Find N2 flip phone gaan. Betere specs dan de Iphone 13 op alle vlakken en nog inklapbaar ook: https://www.gsmarena.com/...one1=11104&idPhone2=12002
Verwijderd 28 december 2023 07:14
Mooi dat telefoons beter te repareren zullen worden.
Echter mogen ze ook daar wel wat aan de prijzen doen... Vooral bij het vervangen van een gebarsten scherm.
Zelf doen, mis ik de skills en tools voor.
Laten doen, dat kost zoveel dat het aantrekkelijker is/wordt om dan toch maar een nieuw toestel te kopen.
Men vraagt er ruim €200 voor, ook voor een low/midrange toestel. Dan is een nieuwe met langere software support al gauw de interessante keuze.

Daarnaast hoop ik ook dat ze support (patches en of upgrades) nog langer zullen toepassen in de toekomst. Hardware matig kan mijn huidige mobiel nog prima mee. Ook qua snelheid. Echter 2024 is het laatste jaar qua support. Krijg geen nieuwe security fixes meer en ook geen nieuwe versies van het OS. En aangezien je toch steeds meer zaken via de mobiel doet (moet) dan is er eentje met support wel zo fijn.
Alternative ROM zou kunnen, maar dat is voor een niet tweaker weer te complex.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:48]

BasZer @Verwijderd28 december 2023 07:33
wat ik mis; een formaat zoals de Pixel 4a met goede camera (eigenlijk een geupgrade 4a).

Top telefoon dit, begint nu wel kuren te vertonen...

maar helaas, Niet te verkrijgen

[Reactie gewijzigd door BasZer op 22 juli 2024 13:48]

MedionAkoya @BasZer28 december 2023 08:14
Pixel 6a is 1,3 milimeter langer en 0,2mm dikker dan je maximum gestelde eisen in pricewatch. Camera is helaas niet supergoed.

[Reactie gewijzigd door MedionAkoya op 22 juli 2024 13:48]

Pieter_621 @MedionAkoya28 december 2023 08:30
De 6a is 8mm langer, ongeveer 2.5mm breder en net wat dikker. Mijn vriendin heeft een 4a, ik een 6a, en dat is echt een behoorlijk ander formaat telefoon.
BasZer @Pieter_62128 december 2023 09:04
én de 6a is al 1,5 jaar oud... en wat je zegt, slechte camera
Pieter_621 @BasZer28 december 2023 11:07
De 8 is weer iets kleiner dan de 6a, en heeft een goede camera. Maar dat is niet dezelfde prijsklasse, en nog steeds aanzienlijk groter dan de 4a.
alexbl69 @BasZer28 december 2023 09:03
Helemaal mee eens. Ben ook telkens op zoek naar de kleinste telefoon met moderne hardware, die ik dan 'op' gebruik waarna ik weer op zoek ga naar de op dat moment kleinste telefoon.

Ben zo bij de Pixel lijn aangeland die me goed bevalt, maar waarvan de toestellen helaas ook alleen maar groter en groter worden. Kans is dus groot dat het bij een volgende versie einde Pixel is.
k995 @BasZer28 december 2023 10:57
Je zoekt specifiek met een range van een paar mm , beetje onrealistisch.
OLED @BasZer28 december 2023 08:06
Als je iets wilt met dat formaat, een betere camera, beter scherm, betere software, langere software ondersteuning, krachtigere hardware, betere reparatiemogelijkheden, duurzamere materialen, Qi2 laadondersteuning dan zijn er verschillende opties :)
BasZer @OLED28 december 2023 09:02
nou, welke? :-)
perfection @BasZer28 december 2023 14:32
De asus zenfone 10 misschien? Compact én vol met features.
aarthodo @BasZer29 december 2023 10:52
Motorola Edge 30 neo. Klein, weinig bloatware, wel korte ondersteuning...
bantoo @Verwijderd28 december 2023 13:42
Schermpje zelf kost zo een euro of honderd, dan nog arbeidsloon er bij op en dan is 200 euro zeer schappelijk. Zoals je al aangeeft is het niet een 0 skill reparatie.
Verwijderd @bantoo28 december 2023 16:17
Voor een telefoon die €250 was bij aanschaf, is de prijsstelling voor reparatie dan dus niet duurzaam genoeg. ;)
mbb @Verwijderd29 december 2023 07:09
Echter mogen ze ook daar wel wat aan de prijzen doen... Vooral bij het vervangen van een gebarsten scherm.

Oh, daar is wat op gevonden; de volgende generatie schermen kan direct op de siliconen geprint worden - mag je de chipset ook meteen vervangen :+
https://youtu.be/TyUA1OmXMXA?t=761
masterjorie 28 december 2023 07:38
Veel leuke woordgrappen, vast veel plezier gehad tijdens het schrijven!
Ben benieuwd of er komend jaar nog eens echt verrast gaan worden, want dit jaar was wel weer erg voorspelbaar. Ik hoop in ieder geval dat de trend van betere repareerbaarheid en langere ondersteuning doorzet.
Jeroenneman @masterjorie28 december 2023 10:44
Sommige voorspellingen van Tweakers worden reeds ontkracht in dit jaar.

Kijk naar China voor de toekomst:
- de nieuwe Sony LYT sensoren (dus zeker wel nieuwe camera hardware ipv vertrouwen op AI).
- veel sneller bedraad én draadloos laden. De prut waarmee Apple, Samsung en Google komen aanzetten kan echt niet meer in 2024.
- nog veel helderdere schermen (de bevinding dat Apple de felste schermen heeft zoals hier gedaan klopt dan ook al niet meer ten tijde van publicatie. Zowel Xiaomi als BBK hebben al telefoons op de markt met helderdere schermen (3000 nits voor de Xiaomi 14, de OnePlus gaat zelfs tot 4500 nits piekhelderheid)). En als kers op de taart laat Tweakers uit eigen data zien dat bij een volledig wit scherm er al tig Android toestellen voor de iPhones staan qua helderheid.


Echt verrast worden we dus niet, behalve ik dan door de gekke conclusies van mensen die toch betaald worden om op de hoogte te blijven van tech en erover te schrijven...
masterjorie @Jeroenneman28 december 2023 15:10
Niet helemaal mee eens, er wordt namelijk specifiek genoemd dat de verwachting is dat fabrikanten de ontwikkeling op cameragebied niet toevoegen vanwege de verbeteringen op software gebied (en de besparing op hardwaregebied die ze zich daardoor kunnen veroorloven).
Daarnaast wordt wel degelijk aangegeven dat heldere schermen verwacht wordt voor 2024, ook voor goedkopere telefoons.
Tenslotte betwijfel ik of Apple, Samsung, etc. echt komend jaar overgaan naar echt hoge wattage snelladen, zeker wanneer je ziet hoe lang Apple enkel 10W laden heeft ondersteund.
H-W 28 december 2023 08:49
Ik sluit me aan bij een opvallend groot deel van de reacties hierboven, laat er in 2024 maar weer eens een compact toestel uitkomen met fatsoenlijke specs. Niet direct high end, want dan wordt het te duur, maar een midrange toestel met een degelijke camera, voldoende werkgeheugen, een up to date scherm, verwisselbare accu en langdurige updates. Mijn S10e wordt alweer 3 jaar en ik wilde toch wel graag wat nieuws kopen. Maar geen 6.5" scherm, geen 5 camera's en geen prijskaartje waar je van achterover valt.
Cihan1988 28 december 2023 07:47
Kunstmatige intelligentie vind ik een slechte ontwikkeling. Alles wordt nepper en nepper
skatebiker @Cihan198828 december 2023 08:03
Dat is niks anders dan een marketing hype. Want het zijn gewoon steeds beter wordende algoritmes, en de benaming 'kunstmatige intellegentie' of 'AI' bekt lekker.
Maar waarom geen 'AI' op basale dingen als tekst invoeren ? En daarmee bedoel ik niet de meestal brakke autocorrect die in elke app / elk virtual keyboard weer anders is, maar gewoon system wide. Ook de keyboard layout voor tekens is in elk virtueel toetsenbord op een smartphone weer anders. We voeren nog steeds tekst in letter voor letter en dat is nauwelijks veranderd sinds de uitvinding van de typemachine in 1870.
Hagdos @skatebiker28 december 2023 14:21
De grens tussen "Beter algoritme" en "Invullen met nepheid" wordt wel vager.

Zie bijvoorbeeld Samsungs moonshots:
nieuws: Redditor toont aan dat Samsung Ultra-telefoon foto's van de maan faket

Dat is geen AI, maar marketing zal het vast zo willen verkopen. AI kan soortgelijke grappen ook makkelijk uithalen.
Kimbo72 @Cihan198830 december 2023 00:52
Het wordt pas eng als robots in het leger zelf beslissingen kunnen gaan nemen.
bitshape 28 december 2023 08:12
Onlangs nog mijn zeer oude Nokia 2g-GSM vervangen door een Nokia 105 4G (2023) icm mijn prepaid-sim. Batterij is eenvoudig verwisselbaar. :)
Tevreden met het simpele mobieltje, een smartphone zou mijn prepaid-tegoed er in een mum van tijd doorheen jagen (data sluipverbruik; getest met een Iphone 4), dat was dus geen optie icm prepaid-sim.
coptician @bitshape28 december 2023 10:15
Eigenlijk is waar jij het over hebt niet eens in dezelfde categorie apparaten als de smartphones waar 99,99% van Nederland het over heeft.

Een smartphone is niet gemaakt voor het bellen (en een klein beetje SMS-en), maar als pocket-PC, een platform voor applicaties, entertainment, en webbrowsen. Toevallig kan zo'n ding ook nog bellen als nevenfunctie.

Een Nokia zoals wat je linkt is alsof je een stel schoenen vergelijkt met een auto. Er is een hele lichte overlap in functie, maar voor bijna iedereen zitten deze producten in verschillende categorieën.

En als jij je goed kan redden met alleen bellen, wees blij, dat scheelt een hoop geld :).
Kimbo72 @coptician30 december 2023 00:55
Vergeet niet foto's en video's maken. Een smartphone is je maatje die bijna alles kan.
Rugby82 28 december 2023 08:57
Een accu makkelijk kunnen vervangen is leuk maar ik heb veel liever een telefoon die goed waterdicht is. Daar heb je namelijk een groot deel van het jaar iets aan waar je niet elke paar maanden een accu hoeft te vervangen. Wat dat betreft is een ouderwets klepje nog niet zo handig als het lijkt en lever je op andere punten dan veel meer in.
wiigamer @Rugby8228 december 2023 09:31
Onzin... de Galaxy S5 is waterdicht en heeft een verwisselbare accu. Geldt ook voor alle xcover modellen. Zelfs de allernieuwste.
Skiddie @wiigamer28 december 2023 10:40
Dan liever beter spec ipv vervangbaar accu, gezien dat de 2 opties blijken indien je toch wel waterdicht nodig hebt.

Zowel de xcover als een xs. Beiden waterdicht. Xcover is zo tergend traag.
Madrox @Rugby8228 december 2023 10:35
Heb jarenlang een phone met klepje gehad en het is nooit een probleem gebleken. Laten ze die waterdichte modellen gewoon verkopen als apart model in de serie, met of zonder klepje.
Straat_Joekel 28 december 2023 08:07
Edit, slecht gelezen.

[Reactie gewijzigd door Straat_Joekel op 22 juli 2024 13:48]

mvanlinde 28 december 2023 08:31
De grote iPhones, de Plus en Pro Max, zijn grappig genoeg minder zuinig en doen rond 26 uur met 100mAh aan accu. De kleinere iPhones komen tot bijna 30 uur.
@arnoudwokke Minuten neem ik aan.

[Reactie gewijzigd door mvanlinde op 22 juli 2024 13:48]


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