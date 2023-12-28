Telefoons van 2023 en 2024

Inleiding

De toekomst is al oud. Dat wil zeggen, we kijken op Tweakers al jaren tussen kerst en oud en nieuw terug op het smartphonejaar en blikken vooruit op het nieuwe. De eerste editie verscheen in 2016, met daarna versies in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Dit jaar is de formule niet veranderd: we kijken terug naar of ik een carrière als waarzegger moet najagen door de voorspellingen van vorig jaar na te lopen, en daarna kijken we vooruit naar wat telefoons ons in 2024 mogelijk gaan brengen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een overzicht met hoe de accuduur zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld bij smartphones. Het is achteraf gezien wel het jaar van de vouwbare smartphone geworden. Niet dat iedereen ineens met een klaptelefoon of vouwtelefoon op zak loopt, maar er zijn wel veel meer merken bij gekomen die in deze niche zijn gestapt. Wat we daardoor ook hebben geleerd: vouwbare smartphones gaan niet snel goedkoper worden, want zelfs budgetmerken kunnen dergelijke telefoons niet voor lage prijzen maken. Budgetmerk Tecno vroeg rond de 1000 euro voor zijn vouwbare smartphone; OnePlus, ooit toch een prijsvechter, vraagt 1800 euro. Terwijl alle fabrikanten zich vouwen om dit relatief nieuwe type smartphone heen, gebeurt er nog veel meer op de smartphonemarkt.

Terugblik: voorspellingen van vorig jaar

Het leuke van voorspellingen doen is dat je later kunt terugkijken om te zien of die voorspellingen zijn uitgekomen. Gelukkig kan dat, want ook vorig jaar stonden er in het artikel een hoop voorspellingen die te checken zijn. Eerst maar even een algemene voorspelling: het wordt een redelijk saai jaar op de smartphonemarkt. Er staan weinig baanbrekende technieken om de hoek en dus zullen we het vermoedelijk volgend jaar moeten doen met op zijn hoogst iets betere versies van telefoons die we al hebben. Dit is subjectief natuurlijk, maar er zullen weinig mensen zijn die dit als helemaal onwaar zien. Er kwamen veel nieuwe vouwbare smartphones bij en dat was misschien het opwindendste: Google stapte in de markt voor vouwbare smartphones met de Pixel Fold, Honor kwam internationaal met de Magic Vs en OnePlus met de Open. Daarnaast waren er nieuwe spelers die hun vouwbare telefoons niet uitbrachten in de Benelux, zoals de Tecno Phantom V Fold. De algemene smartphones als de Galaxy S23 en iPhone 15 waren, nu ja, inderdaad iets betere versies dan hun voorgangers. Tecno Phantom V Fold Apple en Huawei kwamen afgelopen jaar met noodcommunicatie via satellieten en dat lijkt de grote horde die nog te nemen is: het oplossen van gebrek aan bereik. Noodcommunicatie is stap één, maar een volgende stap zou zijn om daadwerkelijk apps te kunnen laten werken via satellieten. Dat is niet onmogelijk en is vermoedelijk onderweg: we zullen het volgend jaar misschien al zien op de eerste telefoons. We zagen satellietcommunicatie wel meer op telefoons dit jaar, maar tot nu toe ontbreken de telefoons die apps laten werken via satellietcommunicatie. Wel is er meer dan noodcommunicatie mogelijk: je kunt ook mensen laten weten dat het goed met je gaat via satelliet bijvoorbeeld en dat is sowieso al een stap vooruit. Dit kan nog altijd volgend jaar komen, maar satellietcommunicatie op smartphones heeft nu nog geen hoge vlucht genomen. Satellieten, hoge vlucht, snap je 'm? Een ander element dat een stukje beter kan, is de laadsnelheid van accu's. We hebben al zo hier en daar laadsnelheden boven 100W gezien op smartphones en dat gaat komend jaar vermoedelijk heel normaal worden. Bingo! Er verschenen dit jaar meer telefoons dan ooit met supersnel laden aan boord. Het is wel een relatief eenzijdig aanbod, want vooral merken als OnePlus en Xiaomi zijn hiermee bezig. Ook Motorola is supersnel laden gaan ondersteunen, maar andere merken als Samsung en Google doen dat nog altijd niet. Dat zullen we niet per se terugzien in de markt voor high-end smartphones, maar juist meer in de klasse eronder. Waarom? De markt voor dure telefoons is van Apple en Samsung. Die stoppen beide geen adapter meer in de doos en dus hebben die niet zo'n grote prikkel om ineens veel sneller laden mogelijk te maken. Dit klopt ook. Van de tientallen telefoons die kunnen laden met 100W of meer van dit jaar zijn er maar twee die meer dan 750 euro kosten. De meeste zijn, zoals voorspeld, telefoons in het hogere midrangesegment met prijzen tussen 280 en 600 euro. Op het gebied van camera's zullen de camera's met hoge resoluties op steeds meer plekken van de telefoon terechtkomen. Veel fabrikanten willen met dure telefoons de stap maken van 4k naar 8k voor video en dan heb je minimaal 33 megapixel nodig. Nu al zijn er camera's met telelenzen en ultragroothoeklenzen van 48 of 50 megapixel en dat zal alleen maar toenemen. Dit is ongeveer wat er gebeurd is, maar niet bij elke fabrikant. Samsung heeft op zijn S23 Ultra naast de 200-megapixelhoofdcamera alleen maar sensors met lagere resoluties. Apple houdt het ook op 12-megapixelsensors voor zijn tweede en derde camera's bij de iPhone 15 Pro. Bij andere telefoons ligt dat genuanceerder. De Xiaomi 13 Pro heeft bijvoorbeeld drie 50-megapixelcamera's. De OnePlus 11 heeft 50-, 32- en 48-megapixelsensors. De Pixel 8 Pro heeft naast een 50-megapixelhoofdcamera ook twee 48-megapixelsensors. Kortom: behalve Samsung en Apple zijn alle fabrikanten naar sensors met hoge resoluties gegaan. Google Pixel 8 Pro De stap van 4k naar 8k is er niet in enorme mate gekomen. Er zijn net als in vorige jaren telefoons verschenen die in 8k kunnen opnemen, maar niemand heeft dat als verkoopargument ingezet of mogelijk gemaakt op alle camera's. Die voorspelling zal ooit wel uitkomen, maar dat was in elk geval niet dit jaar. De primaire camera krijgt vooral veel meer dynamisch bereik, wat vooral foto's en video's bij minder licht ten goede zal komen. Ten eerste gaat vrijwel elke duurdere telefoon vermoedelijk staggered hdr doen: hdr door met dezelfde sensor meerdere foto's tegelijk te maken met verschillende belichtingen. Dit is inderdaad gebeurd met diverse telefoons. Het is nog niet te vinden op elke high-end telefoon en fabrikanten zijn er niet scheutig mee, maar onder meer de OnePlus Open en Sony Xperia 1 V maken hier gebruik van. Ook hebben we nog steeds goede hoop dat de repareerbaarheid van smartphones weer belangrijker wordt. Zo bleek al uit geruchten dat de Samsung Galaxy S23-telefoons een tikkeltje grotere schermranden hebben dan de voorgangers. Dat zal nauwelijks zichtbaar zijn, maar een reden zou kunnen zijn om te zorgen dat je makkelijker de telefoon in komt en het scherm minder snel kapotmaakt bij reparatie. Het zou ook al mooi zijn als Samsung niet zo bizar veel lijm gebruikt om accu's vast te plakken in de behuizing. Ook andere merken kunnen grote stappen zetten en omdat regelgeving er vroeg of laat aan zal komen, zullen fabrikanten stappen gaan zetten. Telefoons zijn nog lang niet zo repareerbaar als we zouden willen, maar er zijn wel wat dingen veranderd. Apple heeft nu reparaties op al zijn iPhone-modellen iets makkelijker gemaakt en daardoor is het laten fiksen van een kapotte achterkant nu lang niet zo duur als dat het was, en makkelijker zelf te doen. Samsung heeft trekstrips voor de accu's in de Galaxy S23's. Daarnaast begon Samsung met programma's voor zelfreparaties. Ook verscheen de op reparaties gerichte Nokia G22 op de markt. Nokia G22

De telefoons van 2024

Waar 2023 al geen spannend jaar was op de smartphonemarkt, zal dat in 2024 ongeveer hetzelfde zijn. Er komen ongetwijfeld nog spannende jaren op de smartphonemarkt, waarbij nieuwe technologieën de kop opsteken, maar het lijkt er niet op dat volgend jaar dat gaat gebeuren. Wat vouwbare smartphones ons geleerd hebben, is dat nieuwe technologie niet de markt verovert in een paar jaar. Er zijn vouwbare smartphones sinds 2019, volgend jaar dus vijf jaar, en nog is het een kleine niche in de markt. Om te blijven bij vouwbare smartphones: die worden eindelijk iets goedkoper. Diverse merken zullen vermoedelijk modellen gaan uitbrengen met mindere specs om zo de kosten te drukken. Klaptelefoons kunnen daardoor adviesprijzen krijgen tussen de 500 en 700 euro, bij de vorm van een uitvouwbare kleine tablet gaat het dan om prijzen tussen de 1100 en 1400 euro. Het produceren van de schermen wordt niet veel goedkoper, maar met mindere processors, camera's en andere onderdelen kan er wel iets van de prijs af. Bovendien neemt de concurrentie in die markt snel toe, met veel nieuwe merken die zich hebben gemeld in deze markt. De reguliere smartphones kunnen ook verbeteringen tegemoet zien. De duurdere midrangesmartphones, de categorie van de Galaxy A5x-serie en de OnePlus Nord-telefoons, zullen veel fellere schermen krijgen. Dat zagen we de afgelopen maanden al in de duurste categorieën en die functie zal dus vermoedelijk ook in goedkopere telefoons komen. Het is de laatste grote schermverbetering na de stappen naar een resolutie die hoog genoeg is, een voldoende contrast door oled en hogere verversingssnelheden. De camera's gaan meer en meer profiteren van de bekendste ontwikkeling in tech: kunstmatige intelligentie. Dat heeft een ander effect: het zou best kunnen dat camera's komend jaar op het gebied van hardware niet beter worden. Grotere sensor? Meh, dat hoeft niet. De nieuwe technologie voor stacked sensors in camera's met ultragroothoeklenzen en telelenzen zetten? Mwah. Functies die fabrikanten mogelijk kunnen maken met AI gaan het verschil maken, in elk geval in marketing. De camera is niet de enige plek waar AI een grote rol gaat spelen. Ook bij de soc gaan we dat meer en meer terugzien. Qualcomm en MediaTek hadden al veel aandacht voor AI bij de presentaties van de Snapdragon 8 Gen 3 en Dimensity 9300. Google had het over weinig anders bij de presentatie van de Tensor G3 in de Pixel 8. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: 'generative AI powerhouse' Volgend jaar is het jaar dat veel mensen een lokaal draaiend taalmodel op hun telefoon gaan krijgen. Die kan onder meer gaan helpen bij het opstellen van mails, uittypen van posts op sociale media, schrijven van recensies van bijvoorbeeld restaurants en eigenlijk alles waarvoor je typt op je telefoon. Ook kun je beelden en stickers genereren met lokaal draaiende AI. In de cloud kun je vervolgens moeilijkere dingen doen, zoals bewerkingen met AI aan beelden en video's of zaken die meer rekenkracht vereisen, zoals gesprekken met een chatbot als ChatGPT of Google Bard. Op het gebied van de accu gaan we wél weer een stap zien. Waar de 5000mAh-accu nu al een tijdje voor veel smartphones de standaard is, gaan we meer smartphones zien met 5500mAh-accu's. Dat is een verbetering van 10 procent. In hoeverre we dat terug gaan zien in de accuduur, zal moeten blijken. Daarnaast zullen de grote merken met de kleine accu's, Apple en Samsung, ook weer een stap maken met het integreren van grotere accu's in hun smartphones. Dan komen we nog bij repareerbaarheid. We hebben dit jaar al kleine stappen gezien en het ligt voor de hand dat daar meer stappen bij gaan komen in 2024. Je kunt vermoedelijk bij meer telefoons bij de fabrikant of via iFixit originele reserveonderdelen gaan kopen en je kunt die onderdelen makkelijker in je telefoon zetten. Bovendien begon Google met zeven jaar aan updates en upgrades voor zijn Pixel 8, Fairphone gaat voor tien jaar en vermoedelijk gaan andere fabrikanten op termijn niet kunnen achterblijven. In 2024 is drie jaar ondersteuning not done meer, vier jaar ondersteuning het minimum en vijf jaar normaal. Als je je klanten écht serieus neemt, ga je zelfs verder dan dat. Open Fairphone 5

De accuduur van telefoons in 2023

En wéér komt er een half uur bij. De telefoons die dit jaar in ons testlab hebben gelegen, gingen gemiddeld een half uur langer mee dan de telefoons van 2022. Een gemiddelde telefoon houdt het inmiddels bijna veertien uur vol op een acculading tijdens deze lichte test. In 2016 was dat iets meer dan acht uur: een hele verbetering dus. Onze browsetest loopt door vijftien gecachete webpagina's via een lokale server en is inmiddels geen zware test meer. Omdat we deze test al jaren gebruiken, zijn de resultaten door de jaren heen echter goed vergelijkbaar. Beeld van de camera die als back-up diende voor het meten van accutestresultaten in Tweakers HQ Amsterdam-Noord De mediaan is de Motorola Moto G54 5G, die het 13 uur en 43 minuten volhield. Dat is grappig, want vorig jaar was de mediaan ook een Moto en die hield het toen een half uurtje minder vol. Het 75e percentiel ligt bij de Sony Xperia 10 V met een accuduur van 15 uur en 39 minuten. De Xiaomi 13 Lite is aanvoerder van het onderste kwart van de lijst met 12 uur en 15 minuten. OnePlus Nord CE 3 Lite In de top is iets afwijkends aan de hand. De hele top drie bevat dit jaar geen iPhone. De iPhone 15 Pro Max staat op plek 4 met bijna 19 uur. De ROG Phone 7 van ASUS is de hoogstgeplaatste duurdere telefoon met 19 uur en 43 minuten. De enige twee telefoons die boven 20 uur zijn uitgekomen zijn midrangemodellen. De Galaxy A34 5G van Samsung kwam net iets over 20 uur heen, maar dit jaar kende een verrassende winnaar: de OnePlus Nord CE 3 Lite, met meer dan 21 uur. De rode lantaarn is ook in Chinese handen. De Xiaomi Redmi Note 12 5G kwam tot 9 uur en 15 minuten, iets minder dan de Planet Astro Slide 5G. De Sony Xperia 1 V en Fairphone 5 kwamen ook niet boven de tien uur uit. Astro Slide 5G Hero Hebben telefoons grotere accu's gekregen of zijn ze zuiniger? Beide zijn waar. De gemiddelde accu van de geteste telefoons had een capaciteit van 4764mAh, tegenover 4703mAh vorig jaar. Apple stopt de accu's met de laagste capaciteit in smartphones, hoewel Samsung ook vaak niet scheutig is. Daarnaast hebben vouwbare smartphones vaak relatief kleine accu's. Maar telefoons zijn ook zuiniger. Met 100mAh aan accusap kwam een telefoon van vorig jaar gemiddeld 17m21s toe op de browsetest; dat is nu 17m43s. Maar dat is geen groot verschil en zeker geen grote stap. Op het gebied van zuinigheid staan de iPhones bovenaan. De grote iPhones, de Plus en Pro Max, zijn grappig genoeg minder zuinig en doen rond 26 minuten met 100mAh aan accu. De kleinere iPhones komen tot bijna 30 minuten. De minst zuinige telefoons zijn de Xiaomi Redmi Note 12 5G en Sony Xperia 1 V. De helderste schermen zijn wederom die van de iPhones, die tot bijna 2000 candela per vierkante meter komen bij het weergeven van 33 procent wit. De Pixel 8-telefoons van Google en de Xiaomi 13 zijn de helderste sterren aan het Android-firmament. Als het zomer wordt en de zon fel schijnt, ben je het minste af met de Planet Astro Slide en Nokia C32, die beide onder 400 candela per vierkante meter blijven. Ook andere budgettelefoons als de Redmi A1 en Moto G14 staan onderaan, maar komen wel uit rond de 450 candela per vierkante meter. Xiaomi 13

Tot slot