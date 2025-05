Telefoons van 2022 en 2023

Was het dit jaar vuurwerk op de smartphonemarkt, en hoe wordt het volgend jaar? Traditiegetrouw kijken we ook dit jaar weer terug en vooruit. Dat doen we nu al jaren. De eerste editie verscheen in 2016, met daarna versies in 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. Je zou het een traditie kunnen noemen, net als de alom bekende traditie om met oud en nieuw de horlepiep te dansen. Er is veel veranderd in die tijd, maar toch ook weer niet.

Dit jaar is de formule ongewijzigd: eerst kijken we terug naar hoe de glazen bol vorig jaar functioneerde, en daarna kijken we vooruit naar wat telefoons ons in 2023 gaan brengen. Uiteraard hebben we ook dit jaar weer een overzicht met hoe de accuduur zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

Het was op het oog geen geweldig jaar voor smartphones. Natuurlijk kwamen er allerlei nieuwe telefoons uit, maar vernieuwende telefoons zagen we weinig. Ook opvallend: niet elke telefoon was verkrijgbaar. De iPhone 14 Pro-toestellen zijn bijvoorbeeld nog altijd niet zo goed verkrijgbaar en geïnteresseerden kregen dit najaar te maken met lange levertijden. Inflatie raakt natuurlijk ook de smartphonemarkt en er zijn ook positieve trends te melden, dus er is meer dan genoeg te bespreken zo op het einde van het jaar.

Illustratie bovenaan artikel en op frontpage: Natalya Burova/Getty Images