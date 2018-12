De smartphones van 2018 en 2019

Het geven van advies over welke smartphone iemand moet kopen, is altijd tricky. Er is altijd een beter model dat eraan komt, met betere camera, nieuwe soc en hopelijk een betere accuduur. Een telefoon die in april 800 euro kost, kan in september ineens voor 400 euro over de toonbank gaan. De telecommarkt is van de toch al vlotte techindustrie de Road Runner van Looney Tunes; zeg een paar keer miep-miep en je telefoonmodel is alweer verouderd.

De trein raast alsmaar verder van station naar station, en volgend jaar is er weer een belangrijke stop: de eerste modellen met 5g komen eraan. Daarvoor hoef je geen glazen bol te hebben, want diverse fabrikanten hebben al vooraankondigingen gedaan: de Xiaomi Mi Mix 3 komt in een 5g-versie, terwijl Huawei en OnePlus al hebben bevestigd in de eerste maanden van het nieuwe jaar met 5g-varianten te komen.

Zoals altijd trekken we aan het eind van het jaar even aan de noodrem om stil te staan bij waar de smartphonemarkt nu is. In dit verhaal kijken we terug naar voorspellingen van afgelopen jaar en blikken we vooruit op wat komen gaat. Behalve 5g hebben we het daarin onder meer over de inkeping in het scherm die we zoveel op nieuwe modellen hebben gezien dit jaar: het lijkt erop dat je over een paar jaar telefoons uit dit tijdperk zal kunnen herkennen aan de grote notch.

Uiteraard komen we ook nog terug op de smartphones van dit jaar en zetten we alle testresultaten uit ons testlab op een rijtje om erachter te komen welke nieuwe telefoons de beste schermen en de beste accuduur hebben.