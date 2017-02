Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 06:00, 13 reacties • Feedback

Wie heeft eigenlijk gezegd dat een smartphone dezelfde beeldverhouding moet hebben als een tv? LG probeerde het ooit anders te doen en zette een 21:9-scherm in de BL40 NewChocolate uit 2009. Het bleek een eenmalig experiment; er kwam geen opvolger voor deze bijzondere telefoon.

De NewChocolate was zelfs met een 16:9-scherm opvallend geweest. Veel telefoons uit die tijd hadden een scherm van 3:2 of 4:3, zoals de iPhones met 480x320 pixels en diverse Windows Mobile-telefoons met 320x250 pixels. High-end smartphones werden wel langer, met 15:9-schermen en 800x480 pixels.

Niet lang daarna kwamen er meer en meer modellen met 16:9-schermen. De beeldverhouding die op tv's breedbeeld heette en daar allang gemeengoed was, bleek ideaal voor het bekijken van video's zonder zwarte schermranden. Bovendien was het met de langere schermen mogelijk om telefoons te maken met een groter scherm die desondanks weinig breder waren. De breedte is immers belangrijk voor hoe gebruikers hem vasthouden en of ze hem makkelijk kunnen bedienen.

Nu is de 16:9-verhouding een jaar of zes ingeburgerd, maar bij het verminderen van de bezels is de rek eruit. En dus kijken diverse fabrikanten naar een oude truc; met een langer scherm kun je een groter scherm kwijt op een telefoon die ongeveer even groot is. Het 16:9-scherm op high-end smartphones wordt in de komende jaren vermoedelijk met uitsterven bedreigd.