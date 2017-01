Door Sander van Voorst, maandag 16 januari 2017 16:48, 16 reacties • Feedback

In een nieuwe patentaanvraag van Microsoft is een telefoon te zien die door middel van een scharnier uit te vouwen is tot een tablet. In de ontwerptekeningen zijn modellen met een enkel en een dubbel scharnier te zien.

De patentaanvraag werd opgemerkt door MSPpoweruser. In de beschrijving van de aanvraag wordt gesteld dat gebruikers bij de keuze voor een apparaat waarde hechten aan de formfactor en dat een uitvouwbaar apparaat de keuze minder beperkt. De beschrijving rept verder van verschillende configuraties van telefoon en tablet tot een 'minitablet'.

In de versie met een enkel scharnier is het apparaat bijvoorbeeld dubbel te vouwen voor gebruik als een telefoon. Met de versie die over twee scharnieren beschikt, zijn meer configuraties denkbaar. In de beschrijving wordt gesproken over een soort 'tentstructuur'. The Verge merkt op dat de uitvinding op naam staat van Kabir Siddiqui, die eerder met succes de Surface-kickstand en de hoek van de Surface-camera patenteerde.

Er gaan al langer geruchten dat Microsoft telefoons in de Surface-lijn wil uitbrengen. Bovendien zei het bedrijf uit Redmond dat het geen traditionele smartphone wil uitbrengen. Dat de huidige patentaanvraag zich een-op-een laat vertalen in een nieuwe Surface-telefoon, is onwaarschijnlijk. Deze aanvraag geeft wel een richting aan die Microsoft op het gebied van ontwerp overweegt. Andere fabrikanten, waaronder Samsung en LG, zijn volgens recente geruchten eveneens bezig met de ontwikkeling van uitvouwbare telefoons.