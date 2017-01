Door Julian Huijbregts, maandag 2 januari 2017 16:34, 15 reacties • Feedback

Submitter: no_way_today

Microsoft biedt in zijn eigen webwinkel geen Lumia-smartphones meer aan. Modellen als de Lumia 650, 950, 950 XL hebben nog wel een productpagina, maar zijn niet op voorraad. Het is niet duidelijk of de voorraad weer wordt aangevuld.

Microsoft Nederland kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag of er weer Lumia-telefoons op voorraad komen. Een medewerker van de Microsoft Store-website geeft via de chat aan dat de helpdesk geen informatie heeft over de voorraad.

Er staat nog wel een Lumia-categorie in de webwinkel, maar daarin staan enkel accessoires. Via de zoekfunctie zijn de Lumia-toestellen nog wel te vinden op de Microsoft-website, maar de productpagina's tonen dan de status 'niet op voorraad'.

Microsoft lijkt niet alleen in Nederland gestopt te zijn met het leveren van Lumia-toestellen. Computerbase merkte op dat dit ook in Duitsland, Engeland en de VS het geval is. In sommige landen worden er nog wel Windows 10-smartphones van andere merken aangeboden in de Microsoft Store, zoals de HP Elite x3.

Maanden geleden ging er al een gerucht dat Microsoft in december zou stoppen met de verkoop van Lumia-smartphones. Een anonieme medewerker zou dat verteld hebben volgens OnMSFT. Microsoft introduceerde in 2016 één smartphone: de Lumia 650. Ook dat model is op dit moment niet te koop via de webwinkel van het bedrijf. Andere winkels bieden de Lumia-smartphones nog wel aan.

In 2016 zag Microsoft de leveringen van Lumia-smartphones kelderen. De high-end Lumia 950 en 950 XL die eind 2015 werden uitgebracht, zorgden niet voor een verkoopsucces. Uit cijfers van analisten bleek dat in het derde kwartaal van vorig jaar 99,7 procent van de verkochte smartphones op Android of iOS draaien. Hoe groot het aandeel van Windows 10 Mobile is binnen die overige 0,3 procent is niet bekend.

De verkoopstop van Lumia-toestellen kan duiden op een aanstaande komst van de Surface Phone, waar al jaren geruchten over gaan. In december presenteerde Microsoft samen met Qualcomm de mogelijkheid om met emulatie Windows 10 en x86-programma's te draaien op een Snapdragon 835-soc.