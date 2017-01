Door Sander van Voorst, maandag 2 januari 2017 16:21, 12 reacties • Feedback

Dell heeft in het kader van de CES-elektronicabeurs in Las Vegas een dun 27"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels aangekondigd. Daarnaast komt de fabrikant met een XPS 13 2-in-1-laptop, waarvan eerder maandag al een afbeelding online verscheen.

Dell noemt de twee producten in een blogpost voorafgaand aan de CES-beurs. Daaruit blijkt dat de 'Ultrathin'-monitor hdr-ondersteuning biedt. Details over de dikte geeft het bedrijf niet. Engadget schrijft dat het volgens Dell niet om dezelfde hdr-standaard als bij televisies gaat. Het scherm met dunne schermranden beschikt verder over een voet waarin aansluitingen zijn verwerkt. Daaronder is een usb-c-poort, hdmi 2.0-aansluiting en een externe audioaansluiting. Het scherm moet kijkhoeken tot 178 graden bieden, aldus Dell.

Volgens de informatie van Dell heeft de laptop een qhd+-scherm met een resolutie van 3200x1800 pixels dat hdr 10-content moet kunnen weergeven. Daarnaast is er een vingerafdrukscanner en een infraroodcamera aanwezig. Dell noemt bovendien een accuduur tot 15 uur en bevestigt een configuratie met een Core i7-processor. Uit een preview van Laptopmag blijkt dat het bij de accu om een 46WH-exemplaar gaat en dat de laptop beschikt over twee usb-c-aansluitingen, waarvan er een thunderbolt 3 ondersteunt. De site noemt de aanwezigheid van de Core i5-7Y54-processor. Daarnaast komt er een variant met Core i7. Van de XPS 13-laptop waren al eerder afbeeldingen verschenen.

De monitor kost 699 dollar en komt kort na de Amerikaanse release op 23 maart ook in de rest van de wereld beschikbaar. Die prijs is omgerekend en met btw 808 euro. De XPS 13 begint bij 999 dollar, omgerekend en met btw 1154 euro, en is in de VS verkrijgbaar vanaf 5 januari, met kort daarop eveneens een wereldwijde release.