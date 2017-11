Dell XPS 13 met Kaby Lake Refresh

Samengevat De XPS 13 met quadcoreprocessor is een stuk sneller dan zijn dualcoreboertjes en haalt bovendien een langere accuduur van liefst vijftien uur tijdens browsen. Het scherm is mat en heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Helaas dimt de backlight automatisch en dat is niet uit te schakelen. Dat bemoeilijkt ook werk waarbij kleurweergave belangrijk is. De behuizing is bijzonder stevig en de prijs is, ondanks de toegenomen snelheid, iets lager uitgevallen, al maakt dat de laptop niet meteen goedkoop. Pluspunten Snelle hardware

Stevige behuizing

Lange accuduur Minpunten Zelfdimmend scherm

Relatief duur Eindoordeel Getest Dell XPS 13 9360 CNX93R02 Prijs bij publicatie: € 1.400,- Vanaf € 1.329,79 Vergelijk prijzen

In wezen is de XPS 13 in de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Sinds de fabrikant op de CES van 2015 het model met 'infinity edge', ofwel dunne schermranden, aankondigde, zijn er voornamelijk hardware-updates geweest en is de buitenkant ongemoeid gelaten. Toch willen we aandacht besteden aan de XPS 13, want sinds kort wordt hij ook geleverd met de nieuwe quadcoreprocessor van Intel. In deze review kijken we wat de Core i7-8550U voor de XPS 13 betekent en of dat de moeite van het upgraden waard is.

Op het stickertje waarop '8th gen' staat na, kun je de XPS 13 met quadcore niet onderscheiden van zijn dualcorebroertjes. Dell heeft ook geen apart typenummer aan deze reeks XPS 13-laptops gehangen en die staat dan ook nog steeds bekend als XPS 13 9360. Voor de buitenkant van de laptop geldt dus hetzelfde als wat we in eerdere reviews schreven. De behuizing is aan de buitenkant van grijs metaal gemaakt en van binnen voorzien van een carbonmotiefje. Volgens Dell is er ook echt koolstofvezel verwerkt in de polssteunen. De delen van de behuizing sluiten mooi op elkaar aan en het geheel voelt bijzonder stevig aan.

Het scharnier biedt voldoende weerstand en voelt eveneens stevig aan. Als je de laptop openklapt, zie je meteen het scherm met zijn opvallend dunne randen. Ondertussen begint de concurrentie de dunne schermranden over te nemen, maar Dell was een tijdlang de enige met een dergelijk scherm. Wat de meeste concurrenten volgens ons wel beter doen dan Dell, is de plaatsing van de webcam. Die zit bij de XPS 13 linksonder in het scherm, waardoor de kijkhoek altijd raar is. Dell had er, net als veel concurrenten, voor kunnen kiezen om de bovenste schermrand dikker te maken en de camera daar te plaatsen, maar blijkbaar achtte de fabrikant vorm belangrijker dan functie.

Wat aansluitingen betreft is de XPS 13 voorzien van twee usb 3.0-aansluitingen en een usb-c-aansluiting. De usb-c-aansluiting kun je eventueel gebruiken om de laptop mee op te laden, maar ook om met behulp van een hubje externe schermen aan te sluiten. Dat hubje zul je wel zelf op de kop moeten tikken, want Dell levert het niet standaard mee. De usb-c-aansluiting ondersteunt ook Thunderbolt 3.0, maar in plaats van vier worden er maar twee pci-e-lanes ondersteund. Een fullsize sd-kaartlezer is ook present en zo zien we het graag.

Toetsenbord en touchpad

Het XPS 13-toetsenbord heeft vlakke, dunne toetsen, wat ongetwijfeld tot gevolg heeft dat het toetsenbord niet te veel ruimte inneemt in de behuizing. Door de stevige bouw veert het toetsenbord niet mee tijdens typen en de toetsen geven een duidelijke feedback. Het toetsenbord tikt daardoor op zich prettig, maar met wat weinig travel, al is dat bij dunne laptops als deze eerder regel dan uitzondering.

De touchpad heeft een glad oppervlak en multitouchbewegingen worden accuraat gevolgd. De geïntegreerde muistoets geeft een kort, maar duidelijk klikje en daarmee hebben we eigenlijk weinig op de touchpad aan te merken. Er ontbreekt op onze XPS 13 nog wel iets: een vingerafdrukscanner. Die mag ondertussen standaard op een laptop van dit kaliber zitten. Bestel je de laptop via Dells website, dan kun je voor een meerprijs van twintig euro de scanner bijbestellen en dat is wat ons betreft een no-brainer.