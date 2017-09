Dell brengt XPS 13-laptop met Kaby Lake-quadcores uit in Benelux

Dell is in Nederland en BelgiŽ begonnen met de verkoop van XPS 13-laptops die voorzien zijn van de nieuwe Kaby Lake-quadcores. Het goedkoopste model, met de Core i5-8250U, kost zo'n 1300 euro. Modellen met de Core i7-8550U zijn er vanaf 1400 euro.

Dell levert in Nederland en België vier verschillende configuraties van de vernieuwde XPS 13. Het gaat om twee versies met full-hd-scherm en om twee versies met een touchscreen dat een hogere resolutie van 3200x1800 pixels heeft. Alle modellen hebben 8GB lpddr3-geheugen en beschikken over een pci-e-ssd met een capaciteit van 256GB.

Behalve in de resolutie zit er verschil in de gebruikte processors. Dell levert varianten met de Core i5-8250U en duurdere exemplaren met de Core i7-8550U. Beide cpu's zijn zuinige quadcores met hyperthreading en een tdp van 15 watt. De i5 heeft een basiskloksnelheid van 1,6GHz en een turbokloksnelheid van 3,4GHz, en beschikt over 6MB cache. De i7 heeft een snelheid van 1,8GHz met een turbo van 4GHz en is voorzien van 8MB cache.

Dell presenteerde de vernieuwde XPS 13-modellen op de IFA, maar toen was nog niet bekend vanaf wanneer ze te koop zouden zijn en voor welke prijs. De 13,3"-laptops zijn op de nieuwe cpu's na gelijk aan de huidige modellen, die sinds 2015 vrijwel ongewijzigd zijn.