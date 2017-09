Afbeelding toont wellicht ZTE-smartphone met twee schermen

Er is een afbeelding verschenen van wat ZTE's komende smartphone met twee schermen kan zijn. Het toestel zou aan beide kanten een scherm hebben en gebruikers kunnen dan via een scharnier beide schermen naast elkaar zetten, zodat een groot schermoppervlak ontstaat.

De schermen hebben tezamen een diagonaal van 6,8" met een resolutie van 1920x2160 pixels. Dat zijn twee full-hd-schermen van 1920x1080 pixels. Aan beide zijden zit vermoedelijk een 5,2"-scherm. Het is onbekend of het gaat om lcd's of oledschermen.

Het toestel krijgt vermoedelijk de naam Axon M, claimt Android Authority. ZTE heeft op 17 oktober een productpresentatie gepland en de uitnodiging daarvoor toonde naast de naam Axon ook de letter M, waardoor het voor de hand ligt dat de fabrikant op dat moment het toestel presenteert.

Vouwbare smartphones zijn niets nieuws; clamshell-telefoons die door gebruikers moesten worden opengeklapt voordat ze konden worden gebruikt, waren bijvoorbeeld tot tien jaar geleden heel gangbaar. Het idee om twee schermen te plaatsen in een smartphone is ook niet nieuw; Kyocera deed dat enkele jaren geleden met de Echo. Daarbij zitten de schermen echter aan de binnenkant. De NEC Medias W uit 2013 is wel echt een uitklapbaar model als deze ZTE-telefoon. Samsung werkt naar verluidt al jaren aan een toestel met een vouwbaar scherm.