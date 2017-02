Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 18:18, 0 reacties • Feedback

Smartphonefabrikant ZTE is in de VS begonnen met het uitbrengen van een Android Nougat-update voor de Axon 7. De update maakt de smartphone compatibel met het Daydream-platform van Google. Wanneer de update in Europa uitkomt is nog niet bekend.

Naast Daydream-ondersteuning brengt de update ook de mogelijkheid om rawfoto's te maken en de beveiligingspatch van december naar de Axon 7. Ook draait de nieuwe software volgens de aankondiging op het Amerikaanse ZTE-forum stabieler. De update is gebaseerd op Android 7.0.

Om gebruik te maken van Daydream moeten bezitters van de Axon 7 een headset kopen zoals de Daydream View van Google. Ook andere fabrikanten kunnen dergelijke headsets uitbrengen, maar tot dusver is dat nog niet gedaan. Wel heeft Huawei tijdens de CES aangekondigd met een eigen headset te komen. De Mate 9 en Mate 9 Pro-smartphones van Huawei hebben ook ondersteuning voor Daydream.

ZTE bracht de Axon 7 halverwege vorig jaar op de markt. Destijds was al bekend dat het toestel ondersteuning zou krijgen voor Daydream, maar het vr-platform van Google was toen nog niet uitgebracht. De telefoon kwam op de markt voor de officiële release van Android 7 en werd tot nu toe met een installatie van Android 6 verkocht. Sinds september vorig jaar is de Axon 7 ook te koop in de Benelux.

Het toestel heeft een Snapdragon 820-soc, een 5,5"-oledscherm met een resolutie van 2560x1440 pixels, 4GB ram en 64GB opslagruimte. Daarnaast heeft de telefoon een AK4490-dac van AKM, een 20-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie en een 8-megapixelcamera aan de voorkant.

Daydream-headset van Huawei, die nog op de markt moet komen