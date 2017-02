Door Joris Jansen, dinsdag 7 februari 2017 17:16, 31 reacties • Feedback

Uit een onderzoek van het BIT blijkt dat 'ouderen' vanaf vijfendertig jaar beter omgaan met een aantal belangrijke veiligheidskwesties dan jongeren. Volgens het onderzoek zijn jongeren technischer onderlegd, maar lappen ze de veiligheid aan hun laars.

Uit het onderzoek van BIT blijkt dat 48 procent van de groep van 35-jarigen of ouder gedownloade bestanden controleert. Van de groep jongeren in de leeftijd van achttien tot vierendertig is dat 28 procent. Daarbij laten de resultaten ook verschillen zien in welke controlemethodes die twee groepen gebruiken. Van de ouderen die controleren, let 33 procent op de bestandsnaam van de download, terwijl dat bij de groep controlerende jongeren 54 procent is. Ouderen gebruiken daarentegen weer vaker een virusscanner; 76 procent van de groep alerte ouderen doet dit ter controle van een download, terwijl dat onder de jongeren 65 procent is.

Bij het openen van e-mails en bestanden van onbekende afzenders scoren ouderen ook beter dan jongeren. Van de ouderen zegt 75 procent geen bestanden van onbekende afzenders te openen; in het geval van e-mails van onbekende afzenders opent 64 procent van de ouderen deze niet. In het geval van jongeren is dat 60 procent en 34 procent respectievelijk. Van de jongeren geeft 57 procent aan e-mails van onbekende afzenders toch te openen als men vermoedt dat er iets nuttigs in staat. Bij de ouderen is dat 35 procent.

Ook bij het veranderen van wachtwoorden zijn duidelijke verschillende tussen jong en oud te zien. Van de jongeren verandert 42 procent regelmatig het persoonlijke wachtwoord, terwijl dat bij de ouderen 61 procent is. Van de ouderen gebruikt 47 procent hetzelfde wachtwoord voor meer dan drie logins, terwijl dat bij de jongeren voor 63 procent opgaat. Ouderen schrijven vaker dan jongeren hun wachtwoorden op. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk over welke platformen het ging bij de vragen over het veranderen van wachtwoorden. Zo kan het daarbij gaan om wachtwoorden van de persoonlijke gebruikersaccounts van de computers van de ondervraagden, maar ook om internetwachtwoorden.

Uit een vergelijkbaar onderzoek van Google, enkel gehouden onder jongeren, blijkt dat 72 procent niet bang is om gehackt te worden. Van de ondervraagden heeft 57 procent zijn of haar wachtwoord wel eens gedeeld met iemand anders.

Het BIT-onderzoek is in de zomer van 2016 gehouden onder 992 Nederlandse consumenten van achttien jaar en ouder. De groep jongeren had een leeftijd van achttien tot vierendertig jaar; de groep ouderen bestond uit mensen van vijfendertig jaar of ouder. BIT is een zakelijke internetserviceprovider uit Ede.