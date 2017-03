Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 19:34, 9 reacties • Feedback

Google heeft een dienst voorgesteld voor ouders om accounts van kinderen in de gaten te houden. Zo kunnen ouders downloads uit de Play Store goedkeuren en instellen wanneer hun kroost naar bed moet door de controle over het apparaat waarop het account staat.

De dienst zal voorlopig niet in de Benelux beschikbaar zijn en in Googles thuisland Verenigde Staten gaat het voorlopig ook om een gesloten test, zegt Google. Met Family Link kunnen ouders accounts van kinderen koppelen na een eenmalige creditcardbetaling van dertig dollarcent. Die betaling is nodig om te checken of het echt om de ouders gaat.

Daarna kunnen ouders instellen dat kinderen eerst toestemming nodig hebben om apps en games uit de Play Store te installeren. Daarnaast is het mogelijk om de schermtijd van de apparaten waarop de kinderen zitten bij te houden en eventueel te beperken door een limiet in te stellen. Als kinderen moeten studeren of slapen, kunnen ouders het apparaat op afstand vergrendelen.

Met Family Link maakt Google het voor het eerst mogelijk voor kinderen onder dertien jaar om een account aan te maken. Tot nu was dat volgens de voorwaarden niet toegestaan. Het gesloten testprogramma begint woensdag in de Verenigde Staten. Wanneer de dienst publiek beschikbaar zal zijn en in de Benelux zal werken, is vooralsnog onbekend.