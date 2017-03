Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 19:51, 17 reacties • Feedback

Het Finse HMD werkt volgens een nieuw gerucht aan twee duurdere Android-smartphones dan de Nokia 6. De toestellen hebben beide een Qualcomm Snapdragon 660-soc aan boord en beschikken over een ander metalen ontwerp dan de al aangekondigde telefoons.

Als enkele van de verschillen met de nu al gepresenteerde toestellen zegt NokiaPowerUser dat de telefoons, die het voorlopig aanduidt als Nokia 7 en Nokia 8, grotere camerasensors zal hebben dan de al gepresenteerde Nokia 6. Het gaat bovendien om duurdere telefoons dan de 229 euro kostende 6.

Ze beschikken beide volgens NPU over een Snapdragon 660, een nog niet aangekondigde soc in Qualcomms serie voor midrange-smartphones. Het ene toestel zal een fullhd-scherm hebben, het andere krijgt een QHD-resolutie mee van 2560x1440 pixels.

NPU vermeldt een nieuw metalen ontwerp met dunnere bezels dan op de al gepresenteerde Nokia's. De informatie ligt in lijn met wat bekend is over de plannen van HMD voor dit jaar. De telefoonmaker die de naam Nokia mag gebruiken wil zes tot zeven Nokia-smartphones presenteren. Daarvan heeft het er tot nu toe drie laten zien: de Nokia 3, 5 en 6. Die drie toestellen komen dit voorjaar uit in de Benelux.

