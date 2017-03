Door Arnoud Wokke, woensdag 15 maart 2017 20:38, 9 reacties • Feedback

Nvidia heeft een grafische benchmark voor vr-headsets online gezet. Met de tool kunnen gebruikers testen of hun systeem de framerates en frametimes halen die zij dachten. De tool werkt op de Oculus Rift en HTC Vive.

De tool Fcat VR is te downloaden vanaf de site van Nvidia. Fcat VR houdt dropped frames bij in vr-games, naast warp misses en frametimes. Die data komt van stats van Nvidia-drivers, Event Tracing for Windows op de Oculus Rift en SteamVR's performance api op de HTC Vive. Daardoor zijn het volgens Nvidia de beste metingen van prestaties van vr-games en systemen tot nu toe.

Fcat VR is een afgeleide van de in 2013 gepresenteerde tool Fcat, waarmee hetzelfde mogelijk is op desktopsystemen. Het is niet de eerste benchmark voor vr-systemen. Zo kwam een paar maanden geleden VRMark van Futuremark uit. Basemark en Crytek kwamen met VRSCore. Omdat gebruikers van de Rift en Vive zelf een systeem kunnen samenstellen om de headset op aan te sluiten, kunnen de benchmarks fors uiteenlopen.