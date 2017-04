Door Bauke Schievink, zaterdag 1 april 2017 12:47, 5 reacties • Feedback

Ontwikkelaar 3rd Eye Studios heeft Downward Spiral: Prologue uitgebracht; een game in de ruimte die bedoeld is voor virtual reality-brillen. Er kan zowel individueel als met anderen worden gespeeld, en er is ondersteuning voor de HTC Vive en de Oculus Rift.

De game is verkijgbaar op Steam, en heeft daar een prijs van 10 euro, al wordt er momenteel 10 procent korting gegeven. In Downward Spiral: Prologue moet de speler door een verhaallijn werken in een zwaartekrachtloze omgeving. Er zijn drie verschillende spelmodi: eentje om individueel te spelen, eentje om samen te werken met anderen, en een deathmatch-modus.

Downward Spiral: Prologue is de eerste reeks in een serie met 'afleveringen' die de Finse indieontwikkelaar uit wil brengen. Deze uitbreidingen zullen individueel te spelen zijn, maar er is wel een achterliggend verhaal die de games met elkaar verbindt. Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende versie in de reeks uit zal komen.

Vaak klagen spelers over misselijkheid in games waarin zwaartekrachtloosheid wordt gesimuleerd. Ontwikkelaar 3rd Eye Studios stelt echter dat het voorzorgsmaatregelen heeft genomen om te voorkomen dat spelers zich ziek beginnen te voelen. Om een idee te geven hoe het spel eruit komt te zien heeft de ontwikkelaar een demonstratievideo vrijgegeven.