Door Bauke Schievink, zaterdag 1 april 2017 11:44, 56 reacties • Feedback

Submitter: SledgehammerNL

Testers van de 4K Ultra HD-pilot van KPN uiten in toenemende mate hun onvrede over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de nieuwe dienst. Zo wordt er geklaagd over een gebrek aan functies en een gebrek aan communicatie vanuit KPN.

Op het forum van KPN uiten veel mensen hun ongenoegen over de 4k-test. Het gaat dan met name over de benodigde ontvanger, die nodig is om 4k-beelden te ontvangen. Uit de geplaatste berichten blijkt dat een groot aantal mensen negatief is over de pilot, al is moeilijk vast te stellen om welk deel van de testers het gaat. Ook stellen veel klanten dat KPN niet goed communiceert over de pilot, waardoor zij het gevoel krijgen dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de 4k-dienst.

Een van de zaken waar klanten zich druk over maken is dat er in de afgelopen tijd meermaals is aangekondigd om functies te verwijderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het weergeven van 4k-beelden op 30Hz en 60Hz. Ondertussen blijven een groot aantal updates liggen waar door klanten om is verzocht; zo zou KPN acht maanden geleden al te kennen hebben gegeven dat er een update uit zou komen om veelvoorkomende problemen te verhelpen, maar is deze nog steeds niet uitgebracht.

Op het forum stellen een aantal klanten dat zij liever teruggaan naar hun reguliere tv-ontvanger, en daarmee dus willen stoppen met de pilot. Het is nog niet duidelijk wanneer KPN denkt het doorsturen van 4k-tvbeelden breder uit te kunnen zetten. KPN begon vorig jaar met het testen van 4k, maar geeft vooralsnog slechts twee zenders door in 4k-kwaliteit.