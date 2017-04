Door Bauke Schievink, zaterdag 1 april 2017 11:04, 10 reacties • Feedback

Calyos is van plan een behuizing uit te brengen waarmee ventilators of waterkoeling overbodig is. De zogenaamde NSG S0 werkt volledig op passieve koeling, en zou ook onder intensieve belasting de temperatuur op peil moeten houden.

Details over de NSG S0 staan vermeld op de Kickstarter-pagina die Calyos heeft geopend. Daarop stelt de fabrikant dat er wordt samengewerkt met Watermod voor de ontwikkeling van de behuizing. Gezamenlijk is er een concept ontwikkeld waarbij de koeling van de hardwarecomponenten volledig passief wordt geregeld, wat dus betekent dat bijvoorbeeld ventilators of waterkoeling niet nodig zijn.

Het wordt daarbij ook mogelijk om zelf aanpassingen te doen aan de behuizing, al is dat met de Kickstarter-campagne nog niet mogelijk. Calyos stelt casemodders tegemoet te willen komen en daarom de mogelijkheid te willen bieden om de NSG S0 te kopen met een zelfgemaakte configuratie.

Momenteel heeft Calyos alleen nog maar een prototype gebouwd van de koelingsloze behuizing. De bedoeling is om in september uit te leveren naar voorbestellers, al wordt er niet wereldwijd verscheept. Wel wordt aan Nederland en België geleverd, al moet er nog wel 45 euro aan verzendkosten worden bijbetaald.

De Kickstarter-campagne staat nog maar enkele dagen online, maar het bedrijf slaagde er al wel in om zijn financieringsdoel te halen. Volgens Calyos werd het benodigde doel van 150.000 euro al in de eerste 30 uur gehaald. Geïnteresseerden kunnen voor een bedrag van 649 euro een behuizing aanschaffen. Volgens Calyos is de uiteindelijke winkelprijs vastgesteld op 749 euro.