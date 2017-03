Door Julian Huijbregts, donderdag 23 maart 2017 14:00, 61 reacties • Feedback

Componentenmaker Corsair is begonnen met de verkoop van complete game-pc's. Er verschijnen twee varianten: de Corsair One en de Corsair One Pro. Het topmodel heeft een Intel Core i7-7700K-processor en een GTX 1080-gpu die beiden watergekoeld zijn.

Corsair heeft voor zijn game-pc's een nieuwe behuizing gemaakt die 38cm hoog is en waar bovenin een 140mm-ventilator is geplaatst. Aan de zijkanten van de behuizing zijn 240mm-radiatoren geplaatst voor waterkoeling van de gpu en cpu. De kast is niet los te koop, maar alleen ontworpen voor de Corsair One-computers. Alleen het duurste model heeft waterkoeling voor zowel de videokaart als processor. In de gewone Corsair One zit een GTX 1070-videokaart met ventilatoren.

Corsair gebruikt zijn eigen onderdelen, zoals Vengeance-geheugen, Force Le-ssd's en een SF400-voeding van het sfx-formaat. Componenten die het merk zelf niet maakt, zoals het mitx-moederbord en de videokaart, zijn afkomstig van MSI. De Corsair One-pc's maken gebruik van standaardonderdelen en gebruikers kunnen de behuizing openen. Daardoor is het ook mogelijk om upgrades uit te voeren. Tweakers kon de afgelopen weken een testexemplaar van de Corsair One Pro uitproberen en heeft een review gepubliceerd.

Er zit twee jaar garantie op de pc's en er is een reparatiecentrum in Europa. Het versturen van het systeem bij problemen is kosteloos en Corsair belooft dat gebruikers hun computer niet langer dan vijf werkdagen kwijt zijn. Ook moet het mogelijk worden voor gebruikers om hun pc op te sturen voor het laten uitvoeren van upgrades.

Corsair verkoopt de computers in de Benelux aanvankelijk via webwinkels Alternate, Bol.com en Coolblue. Later moeten de systemen bij meer verkooppunten beschikbaar zijn. Het Pro-model met GTX 1080 kost 2499 euro. De variant met GTX 1070 is te koop voor 2049 euro. Binnenkort moet een model met GTX 1080 Ti volgen, maar wanneer die komt en tegen welke prijs is nog niet bekend. Corsair levert de systemen zonder randapparatuur.