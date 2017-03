Door Joris Jansen, donderdag 23 maart 2017 14:31, 52 reacties • Feedback

De Nederlandse staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat de kansspelautoriteit grote moeite heeft om aan buitenlandse online gokhuizen opgelegde boetes te kunnen innen.

De reden dat de kansspelautoriteit nauwelijks in staat blijkt om opgelegde boetes te innen, hangt samen met het gebrek aan internationale regels en het gebrek aan internationale samenwerking, zegt de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

De kansspelautoriteit kan via het bestuursrecht boetes opleggen op basis van een overtreding van de kansspelwet- en regelgeving. Als de autoriteit een dergelijke boete aan een buitenlandse goksite oplegt, is het vrijwel onmogelijk om af te dwingen dat de site deze boete ook daadwerkelijk betaalt. Dit komt doordat bestuursrechtelijke samenwerking voor de grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes zeldzaam is. Een ander probleem is het feit dat bestuurlijke boetes in weinig landen bestaan.

De kansspelautoriteit kan bij het uitblijven van de betaling van een boete een dwangbevel instellen, maar deze procedure is tijdrovend en duur. Daarnaast valt of staat de slagingskans van dit dwangbevel met de bereidheid van een buitenlandse rechter om de kansspelautoriteit de boete te laten innen.

De staatssecretaris zegt dat er wel een mogelijkheid is om via het strafrecht bij buitenlandse sites in te grijpen, maar dit is een laatste redmiddel dat bijna nooit zou moeten worden gebruikt. Het moet dan gaan om meerdere of herhaaldelijke overtredingen of de goksite moet gelinkt zijn met andere criminele activiteiten.

De Universiteit Leiden heeft in 2014 in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum onderzoek gedaan naar hoe ons omringende landen omgaan met het innen van bestuurlijke boetes. Een artikel uit het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat gaat over loyale samenwerking tussen lidstaten, biedt mogelijk uitkomst voor het innen van dergelijke boetes. Een andere mogelijkheid is de exequaturprocedure, waarmee een rechter een vonnis van een buitenlandse rechter kan overnemen. Hier zitten echter ook weer allerlei haken en ogen aan.

De effectiefste manier om de situatie van het innen van bestuurlijke boetes in het buitenland te verbeteren, is de totstandbrenging van een samenwerking tussen twee landen. De onderzoekers van de Universiteit Leiden constateren dat dergelijke samenwerkingsverbanden tussen landen zeldzaam zijn, maar ze bestaan wel. Een voorbeeld daarvan zijn de verdragen die Nederland met Duitsland en België heeft afgesloten voor het innen van parkeerboetes.

De staatssecretaris gaat met de kansspelautoriteit onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om de opgelegde boetes beter te kunnen innen. Voor het einde van het jaar verwacht Dijkhoff de Tweede Kamer hierover te informeren. Vermoedelijk moet zijn opvolger dat doen. Dijkhoff is inmiddels net als de rest van het kabinet demissionair vanwege de recente verkiezingen voor de Tweede Kamer en politieke partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen momenteel over de vorming van een nieuw kabinet.