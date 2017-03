Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 14:40, 59 reacties • Feedback

Plantronics heeft zijn vestiging in Emmen met onmiddellijke ingang gesloten. De medewerkers kregen deze week een doos om spullen in te doen en moesten een contract tekenen om de sluiting van de vestiging geheim te houden.

De medewerkers van de Nederlandse vestiging werkten aan draadloze producten voor Plantronics. De werkzaamheden gaan naar China, meldt Emerce. Medewerkers kregen deze week te horen dat ze allemaal met onmiddellijke ingang zijn ontslagen en moeten vrijwel meteen weg, na ondertekening van een contract dat hen verbiedt te praten met media.

Er werkten 31 mensen bij de Emmense vestiging van het bedrijf. Er zijn verder geen details bekend waarom de sluiting zo snel moest gaan en waarom dat gebeurt. De vestiging van Plantronics was voorheen Tonalite en daarvoor was het een vestiging van netwerkbedrijf Ericsson. Dat was ook de plek waar Jaap Haartsen bluetooth ontwikkelde. Haartsen vermeldt op zijn LinkedIn-pagina nog altijd Plantronics als zijn werkgevers. Bij de vestiging in Emmen werkten 31 mensen, goed voor 19 fte.