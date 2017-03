Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 14:58, 28 reacties • Feedback

Een patentaanvraag van Apple toont twee accessoires die van een iPhone of een iPad een laptop maken. Het idee is dat gebruikers de iPhone op de plek van het touchpad klikken, waarna de laptop alleen kan functioneren door gebruik te maken van de hardware in de iPhone.

De donderdag gepubliceerde patentaanvraag omschrijft twee accessoires, waarbij in beide gevallen de 'laptop' een apparaat is met minimale hardware aan boord. De iPhone moet in de plek van het touchpad worden geklikt, een iPad op de plek van het scherm. Dankzij de hardware van het iOS-apparaat kan de 'laptop' functioneren.

Apple is niet de eerste met een dergelijk idee. Concurrent Asus bracht enkele generaties uit van zijn concept Padfone, een telefoon die in een 'tablethouder' kon. Onlangs haalde de Superscreen zijn doel op Kickstarter, een 'domme tablet' die het beeld streamt vanaf een telefoon naar een groot touchscreen. HP heeft bovendien de Lap Dock, een accessoire dat van een Elite X3-smartphone met Windows 10 Mobile een laptop maakt door de aanwezigheid van een laptopbehuizing, scherm, toetsenbord en accu.

Hoewel Apple bezig is geweest met de techniek, is het volgens AppleInsider niet waarschijnlijk dat een dergelijk product snel verschijnt. De fabrikant zette vorig jaar met de Touch Bar voor het eerst een touchscreen op zijn laptops en het positioneert zijn iPad Pro-lijn als laptopvervanger.