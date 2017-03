Door Arnoud Wokke, donderdag 30 maart 2017 15:05, 51 reacties • Feedback

Een teardown van iFixit heeft aangetoond dat Apple voor zijn nieuwste iPad geen gelamineerd scherm heeft gebruikt. In tegenstelling tot voorganger Air 2 zitten het scherm en het glazen oppervlak niet aan elkaar gelijmd. De nieuwe iPad lijkt intern veel op de iPad Air 1 uit 2013.

Zo heeft iFixit geprobeerd het scherm van de iPad Air 1 en nieuwe iPad met 9,7"-scherm te verwisselen en de connectors pasten, al is het nog niet bekend of het display dan ook functioneert. De nieuwe iPad lijkt niet alleen wat uiterlijk betreft veel op de Air uit 2013, maar ook intern komt ze bijna overeen. Er is alleen wat verschil te zien in tape.

Naast de layout lijkt de accu ook identiek. Het gaat in beide gevallen om een exemplaar met een capaciteit van 32,9Wh, een stuk meer dan die van de iPad Air 2. Verschil zit er wel in de Home-knop. De nieuwe iPad heeft een vingerafdrukscanner, maar de Air uit 2013 heeft geen Touch ID. Ook heeft de nieuwe iPad nfc voor Apple Pay, via een chip van het Nederlandse NXP.

Apple presenteerde de nieuwe iPad vorige week en hij is deze week in de verkoop gegaan. Het niet-gelamineerde scherm is wellicht een maatregel om te besparen op de productiekosten van de tablet. Apple verkoopt de tablet in de Benelux voor 409 euro, terwijl voorganger iPad Air 2 voor 439 euro in de verkoop lag.