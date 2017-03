Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 maart 2017 14:09, 56 reacties • Feedback

Apple heeft de opvolger van de iPad Air 2 gepresenteerd. De tablet heeft hetzelfde scherm en formaat, maar beschikt over een nieuwere soc en een grotere accu. De behuizing is daardoor wel iets dikker geworden.

Waar de iPad Air 2 6,1mm dik is, is de nieuwe, naamloze iPad 7,5mm dik. De accucapaciteit is daardoor toegenomen van 27,3 naar 32,4Wu. De afmetingen zijn verder dezelfde, al is de nieuwe iPad door de grotere accu vermoedelijk wel iets zwaarder. In tegenstelling tot de iPhone 7 heeft de nieuwe iPad wel een 3,5mm-aansluiting.

De nieuwe iPad heeft een Apple A9-soc aan boord, dezelfde processor als die in de iPhone 6s en iPhone SE. De soc draait in die telefoons op maximaal 1,85GHz, met twee door Apple zelf ontworpen processorkernen. Apple heeft in de nieuwe tablet een 8-megapixelcamera aan de achterkant en 1,2-megapixelcamera aan de voorkant gezet.

Apple levert de nieuwe iPad vanaf vrijdag. De wifi-variant kost iets minder dan de iPad Air 2, die de fabrikant niet meer verkoopt. Tegelijk met de nieuwe tablet presenteerde Apple een rode iPhone 7 en een iPhone SE met dubbele opslagcapaciteit.