Door Julian Huijbregts, woensdag 10 mei 2017 16:33

Accessoiremaker Urban Armor brengt in juni een hoes uit voor een iPad met een scherm van 10,5". Apple heeft nog geen iPad met dat formaat aangekondigd, maar er gaan al langer geruchten over een 10,5"-model.

De UAG Metropolis Folio Case voor de iPad met 10,5"-scherm staat in een voorraadsysteem van een geautoriseerde Apple-reseller, zegt 9to5mac. De website heeft een afbeelding van de listing gepubliceerd. Dezelfde hoes bestaat al voor de 12,9"-variant van de iPad Pro.

Volgens het voorraadsysteem komt de nieuwe hoes in juni beschikbaar. Apple houdt die maand ook zijn ontwikkelaarsevenement WWDC, mogelijk kondigt het bedrijf dan een nieuwe iPad Pro aan. Dat zou wel afwijkend zijn, omdat Apple in de afgelopen jaren geen hardware heeft geïntroduceerd op het evenement.

Geruchten over de komst van een 10,5"-model van de iPad Pro verschenen in augustus vorig jaar voor het eerst. Toen werd ook de komst van een nieuw goedkoper 9,7"-model voorspeld. Apple presenteerde dat model in maart.

Begin dit jaar verscheen er meer informatie over de vermoedelijke 10,5"-versie van de iPad Pro. Het model zou dunnere schermranden hebben dan de huidige tablets uit de iPad Air- en Pro-series, waardoor de behuizing ongeveer even groot zou zijn als de 9,7"-versies. Volgens de geruchten krijgt het nieuwe model een Apple A10X-soc. Ook van de 12,9"-versie van de iPad Pro zou een opvolger verschijnen met die soc.