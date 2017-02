Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 februari 2017 07:08, 48 reacties • Feedback

Submitter: A4553

Apple zou volgende maand vier nieuwe iPads willen presenteren. De nieuwe line-up bestaat uit drie modellen in bestaande formaten en een nieuwe tablet met 10,5"-scherm. Enkele van de tablets moeten eind volgende maand in de winkels liggen, meldt de Japanse site Mac Otakara.

De kleinste van de vier nieuwe tablets is een iPad Pro in het formaat van de Mini-lijn, met een 7,9"-display. Die gaat beschikken over een Smart Connector, True Tone Display en, hoewel het artikel van Mac Otakara het niet noemt, vermoedelijk ondersteuning voor de Apple Pencil-stylus. Daarnaast komen er nieuwe versies van de iPad Pro met 9,7"- en 12,9"-schermen. De Japanse site was afgelopen jaren vaker de eerste met informatie over onaangekondigde Apple-producten.

Het enige nieuwe schermformaat is die met 10,5"-scherm. Deze zou dezelfde grootte hebben als de 9,7"-variant, maar zou beschikken over kleinere bezels en Apple zou de Home-knop weglaten. Daardoor kan hij een groter scherm hebben zonder dat het apparaat groter is. Inmiddels melden vier bronnen onafhankelijk van elkaar dat de 10,5"-iPad eraan komt, somt MacRumors op.

Apple zou de tablets willen laten zien op een eigen evenement in maart. Daar zou het ook een rode versie van de iPhone 7 en 128GB-variant van de iPhone SE willen laten zien.