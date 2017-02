Door Arnoud Wokke, dinsdag 21 februari 2017 07:39, 36 reacties • Feedback

Fox Sports gaat zondag de voetbalwedstrijd Feyenoord-PSV live uitzenden met beelden die een camera in een vr-versie van de wedstrijd opneemt. Dat meldt de zender. De registratie in de virtuele werkelijkheid is te zien via de eigen zender Fox 7 en via een livestream op Twitch.

De vr-registratie is te zien naast de reguliere registratie met gewone beelden van de wedstrijd, laat de zender weten. De techniek is mogelijk, doordat computersystemen de live-beelden van de wedstrijd bijhouden via datacamera's. Met camerabeelden uit diverse standpunten kan het computersysteem bijhouden waar de bal is en waar de spelers zich bevinden.

Het systeem van het Alkmaarse bedrijf Beyond Sports rendert de beelden vervolgens op een kwaliteit die ongeveer overeen zou komen met het spel Fifa 2006. De grafische technologie komt van het Amerikaanse ChyronHego. De virtuele registratie maakt het mogelijk om de wedstrijd vanuit elke hoek te kunnen zien, ook als op die plek in het stadion geen camera staat. Vr-cameramensen leggen de wedstrijd vast met behulp van een HTC Vive-vr-headset. Kijkers kunnen de wedstrijd dus niet zelf met een vr-bril volgen, maar de cameramensen kiezen vanuit welk standpunt kijkers de wedstrijd in virtual reality zien.

Het vr-systeem is al langer in gebruik bij clubs om eigen wedstrijden achteraf te analyseren, maar de live-uitzending van Feyenoord-PSV zondag is de eerste keer dat het systeem live op tv en op Twitch te zien zal zijn. Een video van Fox Sports toont hoe het systeem achter de schermen eruitziet.