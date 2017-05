Door Mark Hendrikman, vrijdag 12 mei 2017 19:53, 13 reacties • Feedback

VodafoneZiggo stapt naar de rechter vanwege een conflict over de looptijd van de contracten om de Eredivisie-voetbalzenders van Fox. Het contract voor het voormalige UPC-gebied staat op punt van aflopen en Ziggo is van mening dat dat gebied daarna onder het Ziggo-contract moet vallen.

Het contract voor het voormalig UPC-gebied loopt op 31 juli van dit jaar af, zo schrijft Telecompaper. Het contract voor het gebied van VodafoneZiggo loopt nog tot minstens 2020. VodafoneZiggo is van mening dat wanneer het voormalig UPC-contract is uitgediend, dat verzorgingsgebied daarna automatisch valt onder het bestaande VodafoneZiggo-contract, aangezien UPC niet meer bestaat.

Het bedrijf staat wel open voor een alternatief, voordeliger aanbod, maar het aanbod dat Fox doet om het voormalig UPC-gebied van de Eredivisiezenders te blijven voorzien zou 'vele malen duurder' zijn dan wat het nu nog kost. VodafoneZiggo zegt er in ieder geval alles aan te willen doen om 'te voorkomen dat Fox de zender op zwart gaat zetten', vertelt een woordvoerder aan Telecompaper.

Fox stelt juist dat VodafoneZiggo aangeboden heeft gekregen om de zenders in het betreffende gebied te blijven ontvangen tegen de lagere prijzen die veertien andere tv-aanbieders, waaronder KPN, Caiway, Delta en T-Mobile wel hebben geaccepteerd.

Het is niet de eerste keer dat Fox Media in conflict raakt met televisie-aanbieders. In het kader van een conflict over het contract met KPN gingen daar de sportzenders van Fox bijna op zwart. Hoewel KPN en Fox uiteindelijk een overeenkomst bereikten, kan datzelfde niet gesteld worden voor Tele2. Sinds september van vorig jaar zijn via die provider de zenders van Fox niet meer te ontvangen omdat er geen akkoord is bereikt over het leveringscontract.