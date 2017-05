Door Mark Hendrikman, vrijdag 12 mei 2017 21:15, 8 reacties • Feedback

Adventuregame Alan Wake is vanaf 15 mei niet meer officieel te koop. Ontwikkelaar Remedy heeft een overeenkomst gesloten met platenmaatschappijen om zeven jaar lang de game te mogen verkopen met bepaalde muzieknummers inbegrepen in de game en die zeven jaar zit erop.

Kotaku meldt dat het Finse Remedy, ook bekend van Max Payne en Quantum Break, aan het onderzoeken was of het de licenties voor het gebruik van de muziek kon verlengen, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Wel zegt Remedy met de zaak bezig te blijven. Op 15 mei is het zeven jaar geleden dat Alan Wake op de markt verscheen in Europa. Tweakers heeft destijds over de game ook een recensie geschreven.

Voor gebruikers die de game al in hun bezit hebben, verandert er niets. Zelfs uit Steam zal de game niet verdwijnen, ook al zal deze straks niet meer in de digitale winkel te vinden zijn. In het kader van de verkoopstop van Alan Wake biedt Remedy dit weekend de game, uitbreiding en dlc aan met een korting van 90 procent. Volgens een faq-pagina van Remedy gaat het niet om standalone-uitbreidingspakket Alan Wake's American Nightmare. Daarvoor zijn de licenties met succes verlengd.

Dit soort situaties komen soms voor met games. In 2014 bracht Rockstar Games een update uit voor Grand Theft Auto: San Andreas die 17 muzieknummers uit het spel haalde. Het lukte de gamestudio net als Remedy duidelijk niet om de licenties voor de muziek te verlengen. Mogelijk heeft dit ook te maken met de lage rendabiliteit van dergelijke overeenkomsten zo laat na de release. Opvallend is wel dat Remedy er dus bewust niet voor kiest om de muzieknummers in kwestie uit de game te halen, maar de hele game uit de schappen haalt.