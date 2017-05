Door Arnoud Wokke, vrijdag 12 mei 2017 22:43, 31 reacties • Feedback

Google heeft het voor fabrikanten makkelijker gemaakt om Android-toestellen te voorzien van een nieuwe versie van het besturingssysteem. Fabrikanten van toestellen en processors hoeven voortaan geen code meer te herschrijven na een nieuwe Android-release.

Om dat voor elkaar te krijgen, trekt Google de 'vendor implementation' los van het Android OS Framework, waardoor software van processormakers en fabrikanten geen update hoeft te hebben om te functioneren op een nieuwe Android-versie. Dat proces noemt Google Project Treble.

Dankzij de wijziging moet het makkelijker en sneller zijn voor fabrikanten om een update te maken voor Android-toestellen. Dat is nu een tijdrovend proces, omdat veel software herschreven en getest moet worden. Dat geldt zowel voor de maker van de processor in het toestel, zoals Qualcomm of MediaTek, en de software van de fabrikant.

De wijzigingen zitten in Android O, de aankomende versie van Googles mobiele OS die aan het einde van de zomer moet uitkomen. Google maakt vermoedelijk meer over Project Treble bekend op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O, die volgende week plaatsvindt. Updates zijn op Android een heikel punt. Momenteel draait 7 procent van de actieve Android-apparaten op een van de twee nieuwste versies, die bekendstaan onder de naam Nougat.