Google heeft tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O het besturingssysteem Android Go gepresenteerd. Deze versie is een afgeslankte variant van Android en is bedoeld om te draaien op budgetsmartphones.

Android Go is bedoeld voor smartphones met relatief weinig werkgeheugen; het besturingssysteem moet al fatsoenlijk kunnen draaien op smartphones met 512MB ram en is bedoeld voor toestellen met 1GB ram of minder. Het is een afgeslankte versie waarbij bepaalde apps en Google Play Store zijn geoptimaliseerd om minder belastend voor het systeem te zijn en minder data te verbruiken. Geoptimaliseerde apps worden speciaal gemarkeerd in de Play Store.

Een andere speerpunt is de nadruk op het beperken en beter in de hand kunnen houden van mobiel datagebruik. Controlemiddelen om het datagebruik in de gaten te houden zijn toegevoegd aan de 'snelle instellingen', zodat gebruikers altijd snel toegang hebben.

Mede om data te besparen zal YouTube Go een preview tonen van de gewenste video voordat de hele video wordt geladen. Video's kunnen ook worden opgeslagen om ze offline te gebruiken en zijn ook geschikt gemaakt voor peer-to-peer sharing, zodat de personen waarmee de video wordt gedeeld, ook minder data hoeven te spenderen.

Daarnaast zal de bestaande optie in Chrome om datagebruik te optimaliseren en te beperken standaard zijn ingeschakeld. Deze optie kan resulteren in lagere kosten en webpagina's sneller laden op tragere verbindingen, doordat de hoeveelheid data die Chrome gebruikt, wordt beperkt.

Google heeft voor het creëren van geoptimaliseerde apps van Android Go Building for Billions in het leven geroepen. Ontwikkelaars worden met dit programma geholpen om hun apps te optimaliseren voor de budgettoestellen waar Android Go voornamelijk op zal gaan draaien. Android Go komt in 2018 en Google richt zich vooral, maar zo te zien niet exclusief, op opkomende markten. Het concern meldt dat Go geleverd wordt voor alle smartphones met 1GB ram of minder.

Android Go is een onderdeel van Android O, de nieuwe versie van het besturingssysteem waarvan Google woensdag een publieke bèta heeft vrijgegeven. Het bedrijf demonstreerde enkele nieuwe eigenschappen van het Android O, zoals de mogelijkheid om notificaties van apps te tonen door het icoontje voor de app ingedrukt te houden. Daarnaast moeten de starttijd en de accuduur verbeterd zijn. De release moet ergens in het derde kwartaal plaatsvinden. Nougat kwam vorig jaar medio augustus uit.