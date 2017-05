Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 17:02, 18 reacties • Feedback

Google Assistant komt volgens Bloomberg binnenkort beschikbaar op de iPhone. De spraakassistent zou al geschikt zijn gemaakt voor iOS en wordt mogelijk uitgebracht tijdens Googles eigen ontwikkelaarsconferentie I/O, die woensdag van start gaat.

Volgens Mark Gurman, een journalist met een betrouwbare reputatie op het gebied van geruchten over Apple, wordt de komst van de spraakassistent naar iPhones woensdag tijdens Googles I/O-conferentie aangekondigd. Dit schrijft hij op basis van een bron die bekend is met de informatie. Volgens een betrouwbare bron van Android Police komt Assistant vooralsnog alleen beschikbaar in de VS.

Google zou de spraakassistent ook gaan integreren in keukenapparaten van General Electric. Het gaat dan bijvoorbeeld om vriezers, koelkasten, ovens en wasmachines. Gebruikers kunnen dan bijvoorbeeld vragen om de oven aan te zetten en op een bepaalde hoeveelheid graden Celsius in te stellen, of vragen of het wasprogramma is voltooid. Een woordvoerder van Google wilde geen commentaar geven op vragen van Bloomberg.

Google Assistent concurreert met Apple's Siri en Amazons Alexa. Google Assistant is in februari beschikbaar gekomen op smartphones met Android 6 en 7. Aanvankelijk was de spraakherkenning van Google alleen beschikbaar op de Pixel-smartphones en op smarthomehub Google Home. Daarna werd de virtuele assistent ook toegevoegd aan Android Wear 2.0. De spraakgestuurde assistent komt later dit jaar ook naar tv's en auto's.