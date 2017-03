Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 14:53, 7 reacties • Feedback

Google brengt zijn digitale spraakassistent Assistant voorlopig niet naar tablets. Dat heeft de zoekgigant bevestigd. Officieel is het nog onbekend waarom de functie om via spraak commando's uit te voeren alleen werkt op smartphones met Android.

Google sprak eerder bij de uitbreiding van Assistant naar toestellen van andere fabrikanten alleen over smartphones en heeft nu tegen Android Police bevestigd dat tablets inderdaad geen Assistant krijgen. Het Amerikaanse bedrijf vermeldt niet waarom dat zo is. Android Police merkt op dat met een aanpassing aan het build.prop-bestand het alsnog mogelijk is de spraakbesturing te activeren op tablets. Die truc werkt al maanden.

De zoekgigant presenteerde Assistant vorig jaar op zijn ontwikkelaarsbijeenkomst I/O en bracht de dienst voor het eerst uit in chatapp Allo en de Google Pixel-telefoons. Googles eigen tablets, de Pixel C en de door HTC gefabriceerde Nexus 9, beschikken ook niet over de spraakbesturing.

Assistant is sinds een paar weken beschikbaar op telefoons van andere fabrikanten dan Google. De dienst werkt niet in het Nederlands, maar het zoekbedrijf zegt dat het ondersteuning voor Nederlands snel zal toevoegen. Wie met een telefoon in het Nederlands Assistant forceert, ziet dat de interface al helemaal in het Nederlands is omgezet, maar dat spraakopdrachten nog niet werken.