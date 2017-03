Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 14:38, 19 reacties • Feedback

Een van de grootste tv-producenten ter wereld, het Turkse Vestel, gaat de Europese smartphonemarkt betreden. Het merk verkocht elders in de wereld al langer telefoons, maar is nu in gesprek met retailers en providers om de modellen in de EU te verkopen.

Vestel wil zijn relaties met retailers gebruiken als springplank om gelijk in veel winkels te liggen, meldt MobileToday. De fabrikant wil de markt op met drie series: goedkope toestellen in de E-lijn, midrange-modellen in de V-serie en de duurste telefoons die een naam met de letter Z krijgen.

De eerste van die telefoons is de Z10, een toestel met 5,2"-lcd met fullhd-resolutie, 4GB aan geheugen en 64GB aan opslag. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 435-soc, met acht Cortex A53-processorkernen op 1,4GHz. De 7,4mm dikke telefoon heeft een vingerafdrukscanner in de Home-knop geïntegreerd en beschikt aan de achterkant over een 13-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie en fasedetectie-autofocus.

De Z10 moet in de komende tijd in Europa op de markt verschijnen. Wanneer het Turkse bedrijf zijn smartphones uitbrengt in de Benelux, is onbekend.