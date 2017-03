Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 14:06, 22 reacties • Feedback

HTC heeft een fabriek in de Chinese stad Shanghai verkocht en wil volgens een Taiwanese site de opbrengst steken in zijn divisie die de Vive-vr-bril maakt. De directie van HTC heeft het plan voor de verkoop van de fabriek woensdag goedgekeurd.

HTC verkoopt de fabriek aan het Chinese bedrijf Xingbao Information Technology, zo blijkt uit de melding van de smartphonemaker. HTC produceerde sinds 2010 smartphones in de fabriek in Shanghai. De fabriek staat in het stadsdeel Pudong.

Volgens de website Focus Taiwan wil HTC de opbrengt van de verkoop, omgerekend momenteel ongeveer 85 miljoen euro, steken in zijn divisie die de vr-bril Vive ontwikkelt. HTC kampt al jarenlang met teruglopende opbrengsten uit de smartphonetak en hoopt met de vr-bril een nieuwe markt aan te boren. De Vive kwam vorig jaar op de markt. HTC ontwikkelde de headset met Valve.

Het is niet duidelijk wat HTC precies wil doen met de opbrengst. De Taiwanese smartphonemaker leidde in het laatste kwartaal een verlies van omgerekend ongeveer rond 110 miljoen euro. In een poging om het tij te keren bracht HTC onlangs een nieuwe high-end telefoon uit in de Benelux: de U Ultra.