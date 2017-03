Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 13:05, 29 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De Chinese smartphonemaker OnePlus begint met het verspreiden van de Android 7.1.1-update voor zijn toestellen OnePlus 3 en 3T. Daarmee lijkt de fabrikant tegemoet te komen aan zijn belofte om beide telefoons tegelijk van een update te voorzien.

De update komt donderdag terecht bij een beperkt aantal gebruikers en OnePlus zal de update de komende dagen pushen naar steeds meer klanten, claimt de fabrikant. De update gebeurt over-the-air en er is voor zover bekend geen manier om de update op een officiële manier via pc te downloaden en via sideloading op de telefoon te zetten.

OnePlus is met de update een van de eerste fabrikanten die na Google een update aanbiedt naar Android 7.1. Veel telefoons krijgen wel updates, maar vaak is dat naar Android 7.0. Die update kwam eind vorig jaar en begin dit jaar naar de OnePlus 3 en 3T. De oudere OnePlus 2 en OnePlus X zitten nog op Android 6.0.

De OnePlus 3 kwam vorig jaar in de zomer uit. In het najaar haalde de fabrikant het toestel uit de eigen webshop toen de 3T uitkwam. De behuizing van de 3T heeft een iets andere kleur, het toestel beschikt over een accu met hogere capaciteit en een frontcamera met hogere maximale resolutie. Ook heeft de 3T een Snapdragon 821-soc, tegenover een 820 in de OnePlus 3. De fabrikant vraagt voor de 3T ook een iets hogere prijs. De OnePlus 3T kreeg in februari een Tweakers Award voor beste smartphone.