Door Sander van Voorst, donderdag 16 maart 2017 13:02

Het team achter FreeNAS heeft een nieuwe versie van zijn open source netwerkopslagsoftware uitgebracht onder de naam Corral. Dit is de tiende versie van de software en brengt verschillende veranderingen met zich mee.

IXsystems, dat de ontwikkeling van de software verzorgt, schrijft dat 'alleen een nieuwe naam recht kan doen aan de hoeveelheid nieuwe functies die deze release met zich meebrengt'. Onder de nieuwe functionaliteit valt bijvoorbeeld een gewijzigde gebruikersinterface, een nieuwe middleware-architectuur en ondersteuning voor Docker-containers. Daarnaast is de release voorzien van een eigen bhyve-hypervisor, waarmee gebruikers bijvoorbeeld vm 's kunnen aansturen via een webinterface.

Volgens het team kunnen huidige gebruikers van FreeNAS 9.10 een upgrade uitvoeren naar de nieuwe versie. De FreeNAS-opensourcesoftware is gebaseerd op FreeBSD en maakt gebruik van het OpenZFS-bestandssysteem, dat gebruikers in dit geval ook kunnen versleutelen. Verder is er ondersteuning voor verschillende protocollen voor bestandsdeling, zoals smb, nfs, afp en webDAV.

Gebruikers kunnen de software, die sinds 2005 bestaat, gebruiken om een systeem in te richten als nas voor netwerkopslag. IXsystems levert zelf ook netwerkopslagapparatuur met de software. Voor het draaien van FreeNAS raden de ontwikkelaars een 64bit-systeem met minimaal 8GB werkgeheugen aan. Alle nieuwe functies van de software zijn te bekijken in een video van ongeveer dertig minuten.